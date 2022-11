Das sind Gäste und Thema bei Hart aber fair

"Hart aber fair" kommt heute (14.11.) im Ersten. Gäste sind unter anderem Thomas Hitzlsperger und Nancy Faeser. Hier alle Infos zu Sendung, Thema, Uhrzeit und Mediathek.

13.11.2022 | Stand: 22:04 Uhr

Bei Hart aber fair heute am Montag, 14. November, diskutieren die Gäste über das Thema "Ab in die Wüste: Wer freut sich auf die WM in Katar?". Hier alle Infos zu Thema, Mediathek und Faktencheck der Sendung mit Frank Plasberg.

Hart aber fair heute: Gäste am 14.11.22

Nancy Faeser (Bundesinnenministerin)

Thomas Hitzlsperger (ehem. Fußball-Nationalspieler und Presenter der ARD-Dokumentation "Katar – warum nur?")

Tuğba Tekkal (ehem. Bundesligaspielerin)

Steffen Simon (Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes)

Willi Lemke (Ex-Manager vom SV Werder Bremen und ehem. UN-Sonderbotschafter Sport)

Das ist das Thema heute am 14. November bei Hart aber fair

Thema bei Hart aber fair ist heute die anstehende Fußball-WM in Katar, eine Fußball-WM im Winter. In der Wüste. In einem Land ohne Fußball-Tradition, das Menschenrechte missachtet: Ist das der totale Ausverkauf des Fußballs? Oder siegt am Ende doch die große Leidenschaft für das Spiel? Die Fragen wollen Frank Plasberg und Gäste diskutieren - direkt im Anschluss an eine Dokumentation zum Thema.

Sehen Sie hier den Trailer zur Sendung.

Uhrzeit: Hart aber fair im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

Hart aber fair kommt heute um 21 Uhr im Ersten. Die Sendung kann gleichzeitig kostenlos als Livestream und später als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" regelmäßig einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert. Auch zur jüngsten Sendung gibt es einen solchen Faktencheck online.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair". Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Nach mehr als 20 Jahren hört Plasberg demnnächst aber bei "hart aber fair" auf. Nach dann insgesamt 750 Sendungen verabschiedet sich der 65-Jährige Ende November von der ARD-Talkshow. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Louis Klamroth. Er wird im Januar zum ersten Mal bei "hart aber fair" zu sehen sein.

Das waren die Themen der vergangenen Wochen bei Hart aber fair