Hart aber fair heute: Frank Plasberg und Gäste diskutieren über die steigenden Kosten

"Hart aber fair" heute am 21. Februar: Thema sind die stark steigenden Preise in Deutschland. Fünf Gäste diskutieren mit Frank Plasberg im Studio.

21.02.2022 | Stand: 19:49 Uhr

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair"

Das ist das Thema bei Hart aber fair heute am 21. Februar

Thema heute ist die Inflation in Deutschland und ihre Folgen. Erst an der Tankstelle und beim Heizen, jetzt auch im Supermarkt und beim Shoppen: Alles wird teurer. Dreht sich die Spirale der Inflation immer weiter? Frisst die Teuerung dann auch noch das Ersparte auf? Und wie kann der Staat gegensteuern, die Bürger entlasten? Das sind die Fragen, die Moderator Frank Plasberg und Gäste diskutieren werden.

Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair"

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair". Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.