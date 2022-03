Hart aber fair heute: Frank Plasberg und Gäste diskutieren über den Ukraine-Krieg

Bei "Hart aber fair" heute am 7. März geht es einmal mehr um den Ukraine-Krieg. Fünf Gäste beantworten Zuschauerfragen zum Thema. Hier sind sie.

07.03.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Hart aber fair heute im Ersten: In der Talkshow mit Frank Plasberg sitzen diesmal fünf Gäste im Studio, die sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und die Folgen daraus beschäftigen und Fragen von Zuschauern zu diesem Thema beantworten. " Die ukrainische Tragödie - wohin führt dieser Krieg noch? " lautet das Thema.

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair"

Omid Nouripour (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender)

Gesine Dornblüth (Journalistin, war Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau)

Marina Weisband (Deutsch-ukrainische Publizistin)

Christian Hacke (Politikwissenschaftler; Fachgebiete u.a. Außenpolitik sowie transatlantische Beziehungen)

Erich Vad (Brigadegeneral a.D., war sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin und im Führungsstab der Streitkräfte)

Das ist das Thema bei Hart aber fair heute am 7. März

Russische Truppen bombardieren weiter die Ukraine, rücken weiter vor, machen auch vor zivilen Opfern nicht Halt. Ist Putin noch berechenbar, macht er wenigstens Halt vor der Atombombe? Wie umfassend sind unsere Welt, der eigene Friede und Wohlstand gefährdet? Diese und andere Fragen können Zuschauer in der Sendung heute fragen, Politiker und Experten im Studio antworten.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair"

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair".

Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung in der ARD-Mediathek angesehen werden.