"Hart aber fair". Plasberg diskutiert heute über hohe Energiepreise und die Folgen

Bei "hart aber fair" heute am 24. Januar diskutieren die Gäste mit Frank Plasberg über die hohen Energiepreise - und die Folgen für uns Verbraucher.

24.01.2022 | Stand: 07:50 Uhr

"Hart aber fair" mit Frank Plasberg beschäftigt sich heute am Montag, 24. Januar, mit der Frage, wie es mit den massiv gestiegenen Preisen für Strom und Gas weitergeht.

Hart aber fair heute am 24.01.22: Das sind die Gäste

Tilman Kuban, Bundestagsabgeordneter der CDU

Jürgen Trittin, B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, war von 1998 bis 2005 Bundesumweltminister

Harald Lesch, ZDF-Wissenschaftsmoderator

Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

Wolfram Weimer, Publizist und Verleger

Christina Wallraf, Eergieexpertin der Verbraucherzentrale NRW

Das ist das Thema heute bei "Hart aber fair"

Die Energiepreise sind in den letzten Wochen stark angestiegen. Dadurch sind Millionen von Haushalten und Gewerbekunden in Deutschland von teils drastischen Strom- und Gaspreiserhöhungen betroffen. Im Vergleich zum alten Jahr wird ein Durchschnittshaushalt heuer 2000 Euro mehr für Strom und Gas bezahlen.

Folgen haben die drastischen Preissteigerungen gleich doppelt: Viele Billiganbietergerieten gerieten zuletzt in Turbulenzen und kündigten Tausende Verträge. Angesichts gestiegener Börsenpreise für Strom und Gas konnten sie mangels langfristiger Verträge ihren Verpflichtungen oft nicht kostendeckend nachkommen. Betroffene Kunden landeten damit in der teuren Grundversorgung ihrer örtlichen Versorger.

Für Frank Plasberg und seine Gäste stellen sich damit viele Fragen. Wie stark treibt die Energiewende zusätzlich die Preise? Und bleiben bei uns die Heizungen kalt, wenn Russland den Gashahn zudreht? Welche Mittel hat die Politik, um gegenzusteuern?

"Zu Hause warm und hell: Wer kann sich diese Energiepreise noch leisten?", lautet das Thema, mit dem "Hart aber fair" heute überschrieben ist.

Sendetermin und Uhrzeit: Wann beginnt die Sendung mit Frank Plasberg heute?

"Hart aber fair" beginnt heute zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr.

