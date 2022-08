Kostenfalle Energie heute Thema bei Hart aber fair im Ersten

Bei "Hart aber fair" heute (22.8.) sprechen Plasberg und Gäste live über die Folgen der Energiekrise. Hier Infos zu Thema, Mediathek und Gästebuch.

22.08.2022 | Stand: 07:28 Uhr

Bei Hart aber fair ist heute diskutieren die Gäste über das Thema "Kostenfalle Energie: Wie sollen wir das schaffen?". Hier alle Infos zu Thema, Gäste, Mediathek und Faktencheck bei Hart aber fair.

Hart aber fair heute: Das sind die Gäste am 22. August 22"

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender, Mitglied des Präsidiums, FDP

Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende Die Linke

Udo Sieverding, Energie-Experte der Verbraucherzentrale NRW

Renate Rönnau, eine Rentnerin aus Düsseldorf

Michael Hüther, Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

Das ist das Thema bei "Hart aber fair" heute am 22. August 2022

Es geht erneut um die Energiekrise und ihre Folgen. Preiserhöhung ums Mehrfache, die Gasumlage: Für die Bürger kommt es dicke. Ist das für Arme, Rentner, Familien überhaupt zu schaffen? Reicht die Kürzung der Mehrwertsteuer? Wie kalt und dunkel wird der Winter? "Ihre Fragen – Experten und Politiker im Studio antworten", heißt diesmal das Thema bei "Hart aber fair".

Uhrzeit: Hart aber fair heute im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

"Hart aber fair" kann neben dem Free-TV um 21.45 Uhr auch kostenlos im Livestream und als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Wie immer können sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair".

Nach mehr als 20 Jahren hört Moderator Frank Plasberg demnnächst aber bei "hart aber fair" auf. Nach dann insgesamt 750 Sendungen verabschiedet sich der 65-Jährige Ende November von der ARD-Talkshow. Sein Nachfolger wird der 32-jährige Louis Klamroth. Er wird im Januar zum ersten Mal bei "hart aber fair" zu sehen sein.

Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.