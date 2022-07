Hat es sich in England bald ausgezapft?

In England und Wales gab es noch nie so wenige Pubs. Über einen giftigen Kostencocktail. Und wie Wodka die Lage verbessern könnte.

04.07.2022 | Stand: 19:39 Uhr

Dass es mit England und Wales bergab geht, ist keine Feststellung eines bösartigen Deutschen. Zumal der Deutsche, der diese Zeilen schreibt, großes Mitleid hat. Als England-und-Wales-Freund. Und als Freund des Bieres und des Pubs (bitte hier keine schalen Witze darüber!). Um ein Land jedenfalls, in dem Kneipen abgerissen oder in Büroflächen umgewandelt werden, ist es schlecht bestellt: In England und Wales ist die Zahl der Pubs hin zu einem Rekordtief getorkelt, auf weniger als 40.000, wie nun eine Analyse des Immobilienberaters Altus Group ergab.

Vor einem Jahrzehnt waren es noch gut 7000 mehr. Und schon damals sorgte sich der Sprecher eines Vereins, der sich den Schutz britischen Bieres und britischer Kneipenkultur auf den Bierdeckel geschrieben hat, über ein Kneipensterben. Als einen der Gründe für die schon damals besorgniserregende Lage nannte er – die Beliebtheit des Weins, der ja im Pub nicht angeboten werde.

Gestiegene Kosten für Energie, Waren und Arbeitskräfte machen den Pubs zu schaffen

Bier und Pub haben seitdem einen mächtigeren Feind bekommen, einen "giftigen Kosten-Cocktail" nämlich, wie es ein Branchenverband vor einem Monat formulierte: gestiegene Kosten für Energie, Waren, Arbeitskräfte. Der Pandemie trotzten zahlreiche Pubs noch; der Gift-Cocktail, für den auch ein bekannter Mann aus Moskau, sein Krieg und dessen Folgen verantwortlich sind, mundete ihnen nicht. Und so liegt es wieder einmal an Premier Boris Johnson, seinem Land zu helfen. Dazu muss er zwar nicht seinen Arbeitsplatz von der Downing Street in die Londoner Pubs verlegen (was ihm wohl gefallen dürfte). Aber ein paar Wodka mit Putin zu trinken wäre vielleicht ein Anfang. Cheers! Oder eben: Sa sdarówje!