Hat Rammstein alles ausgestanden – oder kommt da noch was?

Die Europatournee von Rammstein läuft wie gehabt weiter, während die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe sich häufen – nicht mehr nur gegen Till Lindemann.

19.07.2023 | Stand: 08:15 Uhr

Rammstein? War da was? Ausverkaufte Stadien, martialische Auftritte, jubelnde Fans. Fast scheint alles beim Alten für die sechs Musiker der weltweit bekanntesten deutschen Band. Die Platten von früher sind zurück in den Charts, die Europatournee läuft, im Juni füllten sie viermal in Folge das Münchner Olympiastadion. Jetzt haben Rammstein drei Konzerte vor 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in ihrer Heimatstadt Berlin gespielt. Mit dem Auftritt am Dienstagabend haben sich die Musiker aus Deutschland verabschiedet, doch die Vorwürfe häufen sich.

