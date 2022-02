Heftige Schneefälle in den USA sorgt für tausende Flugausfälle

Bei uns fehlt der Schnee, die USA haben zuviel davon: Blizzards - also Schneestürme - haben den Nordosten des Landes im Griff. So ist die Lage.

29.01.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Schwere Schneefälle haben am Samstag im Nordosten der USA den Flugverkehr behindert und in zehntausenden Haushalten für Stromausfälle gesorgt. Besonders betroffen waren die Neuengland-Staaten, darunter vor allem Massachusetts mit der Küstenregion Cape Cod im Osten.

Für Boston, die Hauptstadt des Staates, waren bis zu 60 Zentimeter Schnee vorhergesagt. Die Behörden hatten Blizzard-Warnungen ausgerufen, und Energieversorger meldeten der Webseite poweroutage.us rund 120 000 Haushalte, die zumindest kurzzeitig ohne Strom waren.

Schneestürme im Norder der USA: Rund 5000 Föüge abgesagt

Fluggesellschaften hatten laut einem Bericht der "New York Times" vorsorglich am Freitag für das Wochenende rund 5000 Flüge in der Region und an den Flughäfen von New York abgesagt. In der Millionenmetropole sorgten bis zum Mittag (Ortszeit) rund 15 Zentimeter Neuschnee nur für wenige Streichungen bei Bussen und U-Bahnen. Die Schneefälle sollten bis in die Abendstunden hinein andauern.

So sah es in Boston aus: Der Hausmeister einer Kirche, schaufelt Schnee vom Gehweg. Bild: Josh Reynolds

