Baby-Name enthüllt! Helene Fischers Tochter heißt wie eine bekannte Film-Figur

Wie heißt die Tochter von Helene Fischer? Jetzt wurde der Baby-Name der Tochter der Sängerin bekannt. Fischer war um Weihnachten zum ersten Mal Mutter geworden.

Auf diese Helene-Fischer-News haben Fans gewartet: Rund zwei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wurde nun der Baby-Name öffentlich. Die Sängerin soll ihr erstes Kind nach einer bekannten Figur aus einem Disney-Film benannt haben.

Wie Bild berichtet, soll Helene Fischers Tochter den Namen Nala tragen. Die Löwen-Königin spielte eine wichtige Rolle im Disney-Klassiker "König der Löwen" aus dem Jahr 1994. Der Film kam 2019 in einer neuen Version heraus - diese zählt inzwischen zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.

Die junge Löwin Nala ist in der Geschichte die Freundin von Löwen-Junge Simba - beide stellen sich mutig den Gefahren und heiraten später.

Helene Fischers Tochter Nala: Diese Bedeutung hat der Baby-Name

Was bedeutet der Name Nala? In Afrika ist Nala ein gebräuchlicher weiblicher Vorname. In der Sprache Suaheli bedeutet er unter anderem „die Löwin, die Königin“. Die Bedeutung kann aber auch als „das Geschenk“ ausgelegt werden.

Sängerin Helene Fischer bezeichnete sich in einem Interview als "riesiger Disney-Fan". In ihrer Helene-Fischer-Show im ZDF performte sie immer wieder Songs und Lieder aus Disney-Filmen und Musicals - unter anderem aus dem "König der Löwen".

Helene Fischer: Baby-Name als Hommage an Disney

2016 sang sie zudem den Titelsong der deutschen Version des Disney-Zeichentrickfilms "Vaiana".

Die 37-jährige Schlagersängerin und ihr Verlobter Thomas Seitel waren rund um Weihnachten Eltern geworden. Wie Bild berichtete, hatte sich Fischer für eine Hausgeburt in ihrem Wohnhaus am Ammersee entschieden. Fischer und ihr Tänzer Seitel sind seit 2018 ein Paar. Zuvor war die erfolgreiche Künstlerin jahrelang mit TV-Star Florian Silbereisen liiert.

Der Superstar hatte seine Schwangerschaft lange geheim gehalten. Als Medien offenbar aus Familienkreisen davon Wind bekamen, zeigte sich Fischer "wahnsinnig enttäuscht", dass ihre Schwangerschaft vorzeitig bekannt wurde, sagte sie Anfang November in einem Interview. "Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert."

