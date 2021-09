Fans aufgepasst: Hier gibt es Tickets für Helene Fischers München-Konzert 2022

"Atemlos"-Sängerin Helene Fischer kehrt live auf die Bühne zurück. 2022 gibt es aber nur ein einziges Mega-Konzert in München. Wo gibt es Tickets im Vorverkauf?

07.09.2021 | Stand: 14:17 Uhr

Lange war es auf den Musik-Bühnen in Deutschland still. In der noch andauernden Corona-Pandemie waren große Live-Konzerte undenkbar. Zehntausende Menschen dichtgedrängt in Hallen und Stadien? Die Künstler mussten wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und nahezu sämtliche geplante Auftritte und Tourneen absagen.

Doch spätestens kommendes Jahr soll alles anders werden: Veranstalter und Musiker planen die Rückkehr auf die Bühne in großem Stil. Deutschlands wohl bekannteste Schlagersängerin Helene Fischer versetzte ihre Fans mit einer einzigen Ankündigung in Verzückung: Der Star wird im kommenden Jahr ein Mega-Live-Konzert in München geben - das einzige in diesem Jahr.

Wann findet das Helene-Fischer-Konzert 2022 statt?

Helene Fischer wird am 20. August 2022 ihr einziges Deutschland-Live-Konzert des Jahres in München geben. Veranstaltungsort soll die Messe München sein.

Vorverkauf: Wann gibt es Tickets für Helene Fischer 2022?

Karten für Helene Fischer in München sind ab Donnerstag, 9. September 2021, 10 Uhr, online zu haben. Ticket-Anbieter Eventim bewirbt den exklusiven Vorverkauf bereits auf seiner Seite.

Erhältlich werden sowohl Einzeltickets als auch ein spezielles Premium VIP Package sein. Das ist wesentlich teurer und beinhaltelt laut Eventim-Angaben:

einen reservierten VIP-Sitzplatz

einen reservierten VIP-Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Konzertgelände

Fastlane (schnellen Zugang) zur VIP-Tribüne ohne jegliche Wartezeiten

Welcome-Drink zur Begrüßung im Indoor-VIP-Bereich

exklusive Betreuung durch Hostessen

exklusives Buffet mit lokalen Spezialitäten und Getränken

exquisites Dessert-Buffet und Getränke (bis 1 Stunde nach Konzertende)

Surprise-Package zum Abschied

Preise für die Tickets wurden noch nicht veröffentlicht. Speziell für die "normalen" Karten werden Fans aller Voraussicht nach aber sehr schnell sein müssen. Nach der langen Pause gehen Beobachter davon aus, dass die Karten binnen wenigen Minuten ausverkauft sein werden. Zudem muss man sich erfahrungsgemäß auf eine längere Wartezeit beim Kartenkauf im Internet einstellen. Auf Helene Fischers Instagram-Seite gibt es einen kurzen Video-Trailer:

Gibt es weitere Helene-Fischer-Konzerte 2022?

Nein. Die Show an der Messe München wird das einzige Live-Konzert in Deutschland von Helene Fischer 2022 sein. Für das Jahr 2023 hat die "Atemlos"-Sängerin aber eine große Tour angekündigt. Wer kommendes Jahr keine Ticktets ergattert, darf also auf übernächstes Jahr hoffen.

Helene Fischer-Konzert in München: Was ist bisher bekannt?

Plattenfirma Universal hat "das bisher größte Open-Air-Konzert in der Karriere" von Helene Fischer angekündigt. Die Sängerin selbst sagt: "Auf uns wartet eine spektakuläre Show mit ganz neuen Dimensionen". Geplant sei eine 150 Meter breite, eigens für das Konzert designte Bühne. Zusätzliche Laufstege sollen "die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen" lassen.

Fischer ist bekannt für spektakuläre Tanz-Choreografien und akrobatische Darbietungen mit ihren Tänzerinnen und Tänzern. Sie selbst verspricht ihren Fans eine "gigantische Show der Extraklasse" im kommenden Jahr.

Das ist Helene Fischer: Neues Album - und wie heißt das neue Lied von Helene Fischer?

Fischer zählt seit Jahren zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Sie hat in ihrer Karriere 16 Millionen Tonträger verkauft. Im Fernsehen wurde sie mit der "Helene Fischer Show" im ZDF einem Millionenpublikum bekannt. Privat war sie bis 2018 zehn Jahre lang mit Sänger, Schauspieler und TV-Star Florian Silbereisen liiert.

Am 15. Oktober 2021 erscheint ihr neuen Album "Rausch". Seit Anfang August gibt es ihre neue Single "Vamos a Marte" im Duett mit "Despacito"-Sänger Luis Fonsi.