Helene Fischer geht auf Mega-Tour - hier gibt es Tickets für ihre Konzerte 2023

Superstar Helene Fischer geht 2023 auf Tour: 70 Konzerte soll es auf ihrer Tournee geben. Kommt sie auch in die Region? Termine, Orte und News zu den Tickets.

21.09.2022 | Stand: 09:35 Uhr

Sängerin Helene Fischer stellt heute die Pläne für ihre neue Konzerttour 2023 vor. Die "Rausch"-Tournee soll 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfassen.

Die Sängerin kooperiert dafür mit dem aus Kanada stammenden Artistik- und Theaterkunst-Unternehmen Cirque du Soleil. Helene Fischer will dem Konzertpublikum ihre größten Hits ("Atemlos") und ihr neues Album "Rausch" live auf der Bühne präsentieren.

Im vergangenen August hatte die 38-Jährige ein Mega-Konzert vor 130.000 Zuschauern an der Messe München gegeben - es war ihr einziges Konzert in Deutschland 2022. An dem Live-Auftritt hatte trotz gelungener Bühnenshow auch Kritik gegeben.

Wann geht Helene Fischer wieder auf Tour?

Helene Fischer geht 2023 auf Tour. 70 Konzert-Termine sind im Raumen der "Rausch"-Tour 2023 geplant. In einigen großen Städten spielt Helene Fischer sogar sieben Mal. Los gehen soll die Mammut-Tour von Helene Fischer im März 2023 in Bremen. Das letzte Konzert soll am 8. Oktober 2023 in Frankfurt stattfinden.

Das Allgäu steht nicht auf der Konzertkarte der Sängerin. Für Fans aus dem Allgäu sind die nächsten Orte der Helene Fischer-Tour 2023:

Stuttgart (Mai 2023, fünf Konzerte)

Mannheim (Juni 2023, fünf Konzerte)

Zürich (September 2023, fünf Konzerte)

München

Wie viele Konzerte gibt Helene Fischer 2023?

Wo spielt Helene Fischer 2023? Hier alle Termine und Orte der Helene-Fischer-"Rausch"-Tour 2023. Insgesamt sind 70 Auftritte in 14 Großstädten geplant.

21.3.2023: Bremen - ÖVB Arena

22.3.2023: Bremen - ÖVB Arena

23.3.2023: Bremen - ÖVB Arena

25.3.2023: Köln - Lanxess Arena

26.3.2023: Köln - Lanxess Arena

28.3.2023: Köln - Lanxess Arena

29.3.2023: Köln - Lanxess Arena

31.3.2023: Köln - Lanxess Arena

1.4.2023: Köln - Lanxess Arena

2.4.2023: Köln - Lanxess Arena

11.4.2023: Hamburg - Barclays Card Arena

12.4.2023: Hamburg - Barclays Card Arena

14.4.2023: Hamburg - Barclays Card Arena

15.4.2023: Hamburg - Barclays Card Arena

16.4.2023: Hamburg - Barclays Card Arena

18.4.2023: Dortmund - Westfalenhalle

19.4.2023: Dortmund - Westfalenhalle

21.4.2023: Dortmund - Westfalenhalle

22.4.2023: Dortmund - Westfalenhalle

23.4.2023: Dortmund - Westfalenhalle

25.4.2023: Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

26.4.2023: Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

28.4.2023: Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

29.4.2023: Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

30.4.2023: Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

2.5.2023: Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

3.5.2023: Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

5.5.2023: Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

6.5.2023: Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

7.5.2023: Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

23.5.2023: Oberhausen - Rudolf-Weber-Arena

24.5.2023: Oberhausen - Rudolf-Weber-Arena

26.5.2023: Oberhausen - Rudolf-Weber-Arena

27.5.2023: Oberhausen - Rudolf-Weber-Arena

28.5.2023: Oberhausen - Rudolf-Weber-Arena

30.5.2023: Berlin - Mercedes-Benz-Arena

31.5.2023: Berlin - Mercedes-Benz-Arena

2.6.2023: Berlin - Mercedes-Benz-Arena

3.6.2023: Berlin - Mercedes-Benz-Arena

4.6.2023: Berlin - Mercedes-Benz-Arena

6.6.2023: Mannheim - SAP Arena

7.6.2023: Mannheim - SAP Arena

9.6.2023: Mannheim - SAP Arena

10.6.2023: Mannheim - SAP Arena

11.6.2023: Mannheim - SAP Arena

13.6.2023: Hannover - ZAG Arena

14.6.2023: Hannover - ZAG Arena

16.6.2023: Hannover - ZAG Arena

17.6.2023: Hannover - ZAG Arena

18.6.2023: Hannover - ZAG Arena

5.9.2023: Wien

6.9.2023: Wien - Wiener Stadthalle

8.9.2023: Wien - Wiener Stadthalle

9.9.2023: Wien - Wiener Stadthalle

10.9.2023: Wien - Wiener Stadthalle

19.9.2023: Zürich - Hallenstadion

20.9.2023: Zürich - Hallenstadion

22.9.2023: Zürich - Hallenstadion

23.9.2023: Zürich - Hallenstadion

24.9.2023: Zürich - Hallenstadion

26.9.2023: München - Olympiahalle

27.9.2023: München - Olympiahalle

29.9.2023: München - Olympiahalle

30.9.2023: München - Olympiahalle

1.10.2023: München - Olympiahalle

3.10.2023: Frankfurt am Main - Festhalle

4.10.2023: Frankfurt am Main - Festhalle

6.10.2023: Frankfurt am Main - Festhalle

7.10.2023: Frankfurt am Main - Festhalle

8.10.2023: Frankfurt am Main - Festhalle

Was kosten Helene Fischer Tickets 2023?

Preise: Helene-Fischer-Karten kosten je nach Konzertort und Steh- oder Sitzplatz unterschiedlich. Das günstigste Ticket für die Rausch-Tour 2023 von helene Fischer gibt es ab etwa 65 Euro. Für einen Platz direkt vor der Bühne sind bis zu 300 Euro fällig.

Dazu werden vom Konzertveranstalter wieder so genannte "Golden Circle"-Tickets. In diesem abgetrennten Bereich unmittelbar vor der Bühne kann man der Sängerin, ihren Tänzern und Akrobaten ganz nahe kommen - wenn man entsprechend dafür bezahlt. Für treue Fans der "Herzbeben"-Sängerin.

Wann gibt es Tickets für Helene Fischer 2023?

Wo gibt es Helene-Fischer-Karten? Der Vorverkauf für die Helene-Fischer-Tour 2023 ist bereits gestartet. Die gute Nachricht: Weil die Sängerin an jedem Ort mehrfach auftritt, sind noch Tickets verfügbar. Die besten Plätzen sind jedoch erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.

Tickets für die Helene-Fischer-"Rausch"-Tournee 23 gibt es online unter anderem bei Ticketmaster, Eventim oder Live Nation. Vom Kauf von Karten auf Kleinanzeigenportalen oder Weiterverkaufsplattformen rät der Veranstalter ab.

Das ist Helene Fischer: Neues Album - und wie heißt das neue Lied von Helene Fischer?

Helene Fischer zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Sie hat in ihrer Karriere bislang 17 Millionen Tonträger verkauft. Im Fernsehen wurde sie mit der "Helene Fischer Show" im ZDF einem Millionenpublikum bekannt. Ihre beliebte Weihnachts-TV-Show fällt 2022 jedoch erneut aus.

Die 38-jährige Schlagersängerin und ihr Verlobter Thomas Seitel waren rund um Weihnachten 2021 Eltern einer Tochter geworden. Wie Bild berichtete, soll Helene Fischers Tochter den Namen Nala tragen. Helene Fischer und ihr Tänzer Seitel sind seit 2018 ein Paar. Zuvor war sie bis 2018 zehn Jahre lang mit Sänger, Schauspieler und TV-Star Florian Silbereisen liiert.

Am 15. Oktober 2021 erschien ihr bislang letztes Album "Rausch".

