Parkhaus-Rampen am Klinikum in Erfurt eingestürzt

Am Helios Klinikum in Erfurt sind am Dienstagabend Teil eines Parkhauses eingestürzt. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.

10.11.2021 | Stand: 07:38 Uhr

Am Dienstagabend stürzten gegen 18:15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache Teile des Parkhauses auf dem Gelände des Helios Klinikums Erfurt ein. Das berichtet die Polizei in Erfurt.

Es handelt sich um zwei Betonrampen, die die verschiedenen Ebenen der zwei Gebäudeteile miteinander verbinden. Dabei stürzte die Rampe des obersten Parkdecks auf die darunterliegende, so dass diese der Wucht ebenfalls nachgab.

Die Polizei sperrte das Gelände rund um das Parkhaus am Helios Klinikum weiträumig ab. Helfer der Berufsfeuerwehr prüften die Einsturzstelle mit einer Wärmebildkamera. Auch Sonden und Spezialhunde der Rettungsstaffel aus Marlishausen waren im Einsatz, um mögliche Verschüttete zu finden. Es konnten aber keine Personen in den Trümmern festgestellt werden, so die Polizei. "Selbst abgestellte Fahrzeuge blieben augenscheinlich verschont."

Helios Kliniken: Rampen am Parkhaus in Erfurt eingestürzt

Die Schadensumme kann erst nach Prüfung durch einen Sachverständigen beziffert werden. Die Teile des Parkhauses in unmittelbarer Nähe der Schadensstelle bleiben bis auf weiteres gesperrt. Die Höhe des Sachschadens am Parkhaus ist noch unklar.