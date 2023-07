Henning Baum rettet Frau bei Dreharbeiten das Leben

Der Schauspieler Henning Baum arbeitete im Rahmen einer RTL-Doku als Sanitäter. Bei einem Einsatz reanimierte er eine bewusstlose Seniorin.

19.07.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Bei Dreharbeiten zu einer RTL-Doku über Sanitäter hat der Schauspieler Henning Baum einer alten Frau das Leben gerettet. Der 50-Jährige hatte bereits als junger Mann eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht. Für die Sendung kehrte er auch an seine alte Rettungswache in Essen zurück.

Henning Baum reanimiert Seniorin bei RTL-Doku

Bei der RTL-Doku arbeitete er zudem bei der bayerischen Luftrettung mit. Als sein Team zu einem Pflegeheim gerufen wurde, fand es auf dem Fußboden eine Seniorin. Sie war bewusstlos und in einem schlechten Zustand, eine Atmung war nicht erkennbar. "Ich hab im ersten Moment gedacht: Das ist ernst hier – und vermutlich geht es nicht gut aus", sagte Baum in der Sendung.

Er habe am Körper einen Druckpunkt für Reanimation gesucht. "Ich habe fünf- bis sechsmal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder." Die Frau wurde im Rettungswagen aufgenommen und konnte schon bald wieder lächeln. Sie fragte Baum: "Sind Sie der aus dem Fernsehen? Krimi?"

Beim Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Baum nun rückblickend: "Eigentlich hat sich in dem Augenblick alles nur wie ganz normale Arbeit angefühlt." Es sei dann erfreulich gewesen, dass die Frau wieder zu Bewusstsein kam und sogar Späße mit ihnen machte. In solchen Momenten löse sich ein Teil der Anspannung, die man in diesem Beruf durchgängig spüre. "So richtig bewusst geworden ist mir die Bedeutung dieses Moments aber erst nach der Schicht. Es hat mir die enorme Verantwortung des Rettungsdienstes einmal mehr vor Augen geführt."

Henning Baum als Ersthelfer bei Unfall in Essen

Auch als im März in Essen ein Schulbus und eine Straßenbahn kollidierten, war Baum im Rahmen der Doku zur Stelle. Er kümmerte sich um mehrere Kinder, führte ein Mädchen zum Rettungswagen und fuhr mit in die Klinik. Damals sagte der Schauspieler zu Bild. "Ich bin ja gelernter Rettungssanitäter und fahre jetzt fünf, sechs Wochen für ein Format über die Arbeit der Kräfte mit, wo wir auch zeigen wollen, was sie alles so leisten."

Die Arbeit als Sanitäter war bereits der dritte "Einsatz für Henning Baum" auf RTL. Die Szenen werden am Donnerstag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Zuvor sammelte der Schauspieler bereits Alltagserfahrungen bei Polizei und Bundeswehr. (mit dpa)