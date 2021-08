Hochhaus in Mailand in Flammen - "wie Butter geschmolzen"

Inferno in einem 20-stöckigen Hochhaus in Mailand. Offenbar können sich alle Bewohner retten, 20 Menschen erleiden aber Rauchgasvergifungen.

Ein Hochhaus ist in Mailand in Flammen aufgegangen. Die Flammen hätten sich am Sonntagabend zuerst auf den oberen Etagen des 20-stöckigen Gebäudes ausgebreitet und seien dann nach unten gewandert, erklärte die Feuerwehr auf Twitter.

Hochhaus in Mailand in Flammen: Bisher keine Medlungen über Opfer

Der Bürgermeister der italienischen Metropole, Beppe Sala, erklärte, es gebe bisher keine Meldungen über Opfer. Medien berichteten von etwa 20 Menschen mit Rauchgasvergiftungen.

Die Rauchsäule über dem Hochhaus war weithin sichtbar. Bild: Luca Bruno/dpa

Rund 20 Menschen seien ohne Probleme aus dem Hochhaus in der Mailänder Peripherie gekommen, so Sala laut Ansa. Die Feuerwehrleute gingen nun von Tür zu Tür, um zu sehen, ob noch Menschen in dem Haus seien. Auf Bildern war zu sehen, wie die Fassade des gesamten Hauses in dichten schwarzen Rauch gehüllt ist.

"Wir haben Rauch gerochen und sind sofort geflüchtet", sagte eine Bewohnerin der Nachrichtenagentur Ansa. Eine andere Augenzeugin erzählte, dass Paneele an den Wänden "wie Butter geschmolzen" seien.

