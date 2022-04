In diesem Chemielabor soll das Fleisch der Zukunft entstehen

An der Hochschule Reutlingen arbeiten Forscherinnen und Forscher am Steak von morgen. Dafür soll keine Massentierhaltung mehr nötig sein. Ist das realistisch?

Von Erich Nyffenegger

12.04.2022 | Stand: 19:39 Uhr

Sie hat etwas leicht Frankensteinhaftes, die Vorstellung, wie der junge Doktorand Jannis Wollschlaeger im Morgengrauen beim Metzger auftaucht und dort Fleisch unmittelbar nach dem Schlachtvorgang in seine Kühltasche packt, während der Raum noch erfüllt ist von der Körperwärme des Tieres, um dann schleunigst ins Labor zu eilen. Wie er dann an der Fakultät für Angewandte Chemie an der Hochschule Reutlingen sofort damit beginnt, das Fleisch klein zu schneiden, es quasi in seine Zellen zu zerlegen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.