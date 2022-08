"House of the Dragon" im Stream ansehen: So sehen Sie Staffel 1 des "GoT"-Ablegers online

Mit "House of the Dragon" startet im August ein Spin-Off der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones". Wie Sie die erste Staffel im Stream ansehen können.

11.08.2022 | Stand: 14:59 Uhr

Für viele Fantasy-Fans ist "Game of Thrones" (GoT) die beste Serie aller Zeiten. Nur die letzte, achte Staffel des Fantasyepos hat viele Fans vergrault. Jetzt - etwa drei Jahre nachdem die finale Folge von "GoT" herauskam - geht mit "House of the Dragon" der erste Ableger an den Start. Bleibt abzuwarten, ob es mit dem Spin-Off gelingt, sich mit den treuen Zuschauern wieder zu versöhnen. Doch da stellt sich die Frage, wo wird man die Serie sehen können? Und worum geht es inhaltlich?

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Wo kann man "House of the Dragon" ansehen ?

kann man "House of the Dragon" ? Ab wann kann man "House of the Dragon" ansehen?

kann man "House of the Dragon" ansehen? Wie viele Folgen hat "House of the Dragon"?

hat "House of the Dragon"? Worum geht es in "House of the Dragon"?

"House of the Dragon" im Stream ansehen - So funktioniert's

Ebenso wie die ursprüngliche Serie "Game of Thrones" wird auch das Spin-Off "House of the Dragon" in den USA bei HBO veröffentlicht. Doch den Pay-TV-Sender kann man in Deutschland nicht empfangen und auch sein Streaming-Angebot HBO Max ist hierzulande nicht verfügbar. Dafür hat sich wie damals schon bei "Game of Thrones" Sky die Ausstrahlungsrechte für Deutschland erworben. Die neuen Folgen von "GoT" erschienen immer im Wochenrhythmus bei Sky Ticket und Sky Go im Stream oder wurden bei Sky Atlantic im Pay-TV ausgestrahlt. (Lesen Sie auch: "The Sandman" auf Netflix: Start, Folgen, Besetzung und Handlung)

Auch "House of the Dragon" wird von Sky übertragen. Sowohl auf WOW (ehemals Sky Ticket) als auch auf Sky Q werden die neuen Folgen auf Abruf verfügbar sein. Sky Atlantic strahlt die Folgen zudem linear aus.

Neue "Game of Thrones"-Serie: Wann ist das Release-Datum?

"GoT"-Fans aufgepasst: Nicht mehr lange, dann geht die neue "Game of Thrones"-Serie an den Start. Die erste Folge ist in Deutschland ab Montag, 22. August, zu sehen. Wer es kaum mehr abwarten kann, muss am Sonntag, 21. August, allerdings länger aufbleiben. Die neuen Folgen sollen immer in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr morgens erscheinen.

Wem das zu spät ist, der kann die Folgen auch auf WOW und Sky Q jederzeit auf Abruf ansehen. Oder ab Montag, 22. August, um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic einschalten. Dort werden die neuen Folgen auch im linearen Pay-TV ausgestrahlt. (Lesen Sie auch: "The Flight Attendant", Staffel 2: Alle Infos zu Start, Folgen und Besetzung)

"House of the Dragon": Wie viele Folgen gibt es?

Die erste Staffel hat insgesamt zehn Episoden. Sie sind entweder in der deutschen Synchronfassung oder im englischen Originalton verfügbar.

Wovon handelt "House of the Dragon"?

Der erste "GoT"-Ableger zeigt den Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen - basierend auf George R. R. Martins Roman "Fire & Blood". Die Serie spielt 200 Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones". Es soll weniger Hauptfiguren und weniger Konfliktparteien geben als in "GoT". Die Geschichte konzentriert sich viel mehr auf die Intrigen und Konflikte innerhalb der Familie Targaryen.