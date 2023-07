Hubschrauber muss im Bodensee notlanden

Ein nasses Ende nahm ein Ausflug zweier junger Männer aus dem Raum Ulm. Von Friedrichshafen aus wollten sie nach Weißenhorn. Doch schon am Bodensee war Schluss.

11.07.2023 | Stand: 16:35 Uhr

Großeinsatz auf dem Bodensee: Zwei 25-Jährige aus dem Raum Ulm mussten am Sonntagnachmittag mit einem sogenannten Tragschrauber vor der Bregenzer Achmündung notlanden. Sie waren nach Angaben der PolizeiVorarlberg vom Flughafen Friedrichshafen gestartet und wollten zum Flugplatz bei Weißenhorn. Die "kontrollierte Notlandung" sei eingeleitet worden, als es im Zuge eines Flugmanövers zu einem Leistungsverlust der Antriebsmaschine gekommen war. So zumindest soll es der Pilot der Polizei erklärt haben. In deren Bericht ist die Rede davon, dass die Maschine "offensichtlich im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee aufschlug". Doch wie konnte es dazu kommen?

Gegen 15 Uhr war bei der Landesleitzentrale der Polizei in Bregenz die Meldung über einen Hubschrauberabsturz eingegangen. Wasserpolizei, Feuerwehr und Wasserrettung seien sofort zum Unglücksort gefahren. Unverletzt seien die beiden jungen Männer durch Privatboote gerettet worden. Der Tragschrauber sei daraufhin gesunken.

Taucher der Wasserrettung lokalisierten den 300 Kilogramm schweren Gyrocopter in einer Wassertiefe von etwa 35 Meter. Ein Feuerwehrboot kam zum Einsatz, barg das Fluggerät und brachte es in den Hafen Hard bei Bregenz. Die Rettungsaktion wurde gegen 15.30 Uhr beendet. Im Einsatz waren knapp 80 Kräfte, sieben Boote, sieben Fahrzeuge und ein Hubschrauber.

Hubschrauber muss auf Bodensee notlanden: Wurde am Motor etwas falsch angeschlossen?

Weder die StaatsanwaltschaftFeldkirch noch die Luftfahrtbehörde "Austro Control" habe eine Sicherstellung des Luftfahrzeuges angeordnet. Weil es zu keinem Personenschaden kam, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Daher könne auch keine genaue Schadenssumme beziffert werden. Der Tragschrauber sei bereits am Sonntagabend an den Besitzer übergeben worden.

Die beiden 25-Jährigen waren am Sonntag nicht allein unterwegs. Ein Augenzeuge, der in einer anderen Maschine saß, aber namentlich nicht genannt werden möchte, konnte die Notlandung sowie die anschließend Rettungsaktion live mitverfolgen. Er berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie privat einen Ausflug unternommen hätten, um am Bodensee zu Mittag zu essen. An dem Tragschrauber mit Baujahr 2012 sei kürzlich ein Motorumbau erfolgt. Man wolle nun einen Gutachter beauftragen, um festzustellen, ob dabei womöglich "irgendwas nicht richtig angeschlossen" wurde. Die Maschine sei nach der Reparatur keine Stunde in der Luft gewesen, als es zu jenem "Leistungsverlust" kam. Den Schaden schätzt er auf circa 100.000 Euro. (AZ/krom)