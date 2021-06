Hund tötet drei Monate altes Baby in Irland

Ein drei Monate altes Baby ist in Irland von einem Hund getötet worden. Das Mädchen habe sich in seinem Zimmer befunden, heißt es.

07.06.2021 | Stand: 13:20 Uhr

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag, berichtete der Sender RTÉ unter Berufung auf die Polizei. Das Kind habe schwere Kopfverletzungen erlitten, denen es schließlich in einem Krankenhaus in der nahen Großstadt Cork erlag. Die Polizei ermittelt.

Der örtliche Priester Milo Guiry sprach von einer "furchtbaren Tragödie". "Wir werden für die Familie beten", sagte er.

Clashmore in Irland: Hundeattacke auf Kleinkind

Weitere Details zu der Familie, dem Hund und den Umständen der Attacke im Dorf Clashmore im Süden des EU-Staats gab es zunächst nicht.