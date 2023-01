Hundert Jahre Heimweh: Wie Griechen und Türken brutal getrennt wurden

Vor 100 Jahren vereinbarten Türken und Griechen einen Bevölkerungsaustausch, der Millionen Menschen entwurzelte. Das Trauma wirkt bis heute nach.

30.01.2023 | Stand: 20:10 Uhr

Still ist es im Garten der Nikolauskirche in Güllübahce, einem Dorf am Berghang über der türkischen Ägäisküste. Nur das welke Laub raschelt unter den Schritten von Yunus Cengel, der die verlassene griechische Kirche wieder zum Leben erwecken will. Cengel ist weder Grieche noch Christ. Aber die Ruine erinnert ihn an das Leid, das Millionen von Griechen und Türken beim Bevölkerungsaustausch vor hundert Jahren angetan wurde – und an das Schicksal seiner eigenen Familie.

