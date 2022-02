"Ich lag auf ihm": Wie Anwohner den Machetenangriff in Ulm erlebten

Anwohner können nicht fassen, was am Abend in Ulm passiert ist. Doch nach dem Machetenangriff in der Friedenstraße steht auch die Polizei noch vor einem Rätsel.

15.02.2022 | Stand: 07:15 Uhr

Die Polizei hat ihr Flatterband bereits entfernt. Die Blutflecken auf dem Gehweg in der Friedenstraße aber sind noch zu sehen. Es beginnt leicht zu tröpfeln. Anwohner treffen sich dennoch auf der Straße und verweilen. Sie sprechen über das, was passiert ist. "Ich musste meine Kinder vom Fenster fernhalten", sagt eine. "Das ging alles so schnell", sagt ein anderer, der dabei half, den Mann mit der Machete zu überwältigen. Was sich wohl binnen weniger Sekunden abgespielt hatte, wird ihnen erst nach mehreren Gesprächen bewusst. Und obwohl sie eigentlich mittendrin waren, bleiben noch viele Fragen offen.