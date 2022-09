Jugendliche demolieren Rettungswagen, während eine Patientin behandelt wird

Bad Schussenried feierte fröhlich sein Magnusfest. Dann demolierten Jugendliche einen DRK-Rettungswagen - während eine Patientin behandelt wurde.

21.09.2022 | Stand: 06:52 Uhr

Vier Tage fand in Bad Schussenried das Magnus-, Heimat und Kinderfest statt. Überschattet wurde die beliebte Veranstaltung der oberschwäbischen Stadt im Landkreis Biberach laut Polizei aber von jugendlicher Zerstörungswut.

Ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) stand Montagmittag im Bereich der Gartenstraße und Schulstraße. Sanitäter behandelten eine Patientin. Laut Bericht waren es offenbar sechs Jugendliche, die gegen 12.30 Uhr an dem Wagen vorbei gingen. Nach Angaben eines Sanitäters schlugen mehrere Personen aus der Gruppe gegen die Tür und das Fenster der Beifahrerseite und gingen danach einfach weiter.

Seitenscheibe am DRK-Rettungswagen eingeschlagen

„Sie haben am Auto am Trittbrett herumgetreten, haben die Seitenscheibe eingeschlagen und an der Schiebetür entstand durch die Schläge der Jugendlichen ebenfalls eine Delle“, sagte Bereitschaftsleiter Rudolf Geßler vom DRK Ummendorf zur Schwäbischen Zeitung. "Durch die Schläge verursachten die Täter am Fahrzeug einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro", meldete die Polizei Bad Schussenried. Bei den Tätern soll es sich nach Polizeiangaben um Personen im Alter zwischen etwa 15 und 19 Jahren handeln.

Das Deutsche Rote Kreuz hat Anzeige erstattet. Und die Polizei Bad Schussenried ermittelt. Sie sucht Zeugen, die sich telefonisch unter 07583/942020 melden können.

