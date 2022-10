In Dortmund stirbt ein Mann nach einem Taser-Einsatz

Polizisten gehen gegen einen mutmaßlichen Randalierer vor. Der Mann stirbt wenig später. Der zweite Tote in Dortmund nach Polizeieinsatz in kurzer Zeit.

19.10.2022 | Stand: 11:03 Uhr

Ein Mann ist in Dortmund nach einem Taser-Einsatz der Polizei gestorben. Die Beamten waren wegen eines mutmaßlichen Randalierers im als problematisch geltenden Stadtteil Dorstfeld im Dortmunder Westen vor Ort. Dort soll es am frühen Mittwochmorgen zu Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte gekommen sein, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten eine Reanimation des Mannes begonnen und seien dann von einem Notarzt abgelöst worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Im Krankenhaus sei der Mann um 6.18 Uhr gestorben.

Die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Dortmund wollten den Einsatz eines Tasers zunächst nicht bestätigen.

Ob und wie das Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) mit dem Tod des Mannes in Verbindung steht, war zunächst unklar. Es ist der erste Polizeieinsatz mit einem Taser in NRW, der tödlich geendet ist.

Diskussionen um Elektroschock-Pistole

Die Elektroschock-Pistole war ein größeres Diskussionsthema während der Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen. CDU und Grüne einigten sich letztlich darauf, die Geräte zunächst bis 2024 weiter zu testen und mit einer Bodycam zu koppeln.

Für die Polizei Dortmund ist es der zweite tödlich verlaufene Einsatz binnen weniger Wochen. Am 8. August war ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal in Dortmund von einem Polizisten erschossen worden. In diesem Fall laufen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen fünf Beamte.

