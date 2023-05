In welchen Städten leben die unhöflichsten Deutschen?

In welcher Stadt leben die unhöflichsten Deutschen? Diese Aufzählung lüftet das Geheimnis und vergleicht Großstädte miteinander.

03.05.2023 | Stand: 10:26 Uhr

In einigen deutschen Regionen wird den Bewohnern Gastfreundschaft oder außerordentliche Höflichkeit nachgesagt. Doch welche Orte können nicht mit gutem Benehmen glänzen? Dieser Artikel vergleicht die Städte, deren Bewohner als besonders unhöflich wahrgenommen werden. Diese Rangliste ist voller Überraschungen: Großstädte wie Berlin und München sind beispielsweise nicht auf den ersten Plätzen. Neben ausgewählten Beispielen der vorherrschenden Unhöflichkeit werden Sie auch die Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt erfahren. Beim Lesen dieses Artikels gilt: Geduld zahlt sich aus, der erste Platz der scheinbar unhöflichen Städte befindet sich am Ende der Aufzählung.

Wie wurden die scheinbar unhöflichsten deutschen Städte ermittelt?

Lautes Kaugummikauen, Vordrängeln und eine besonders abweisende Körpersprache werden häufig als unhöflich empfunden. Diese Empfindungen sind allerdings sehr individuell und können nicht als exaktes Bild der Realität gelten. Die hier verwendeten Daten stammen aus einer Studie mit über 1500 Teilnehmern. Sie wurde von Preply, einem Anbieter von E-Learning im Bereich Fremdsprachen, in Auftrag gegeben. Die Befragten haben ihre subjektive Wahrnehmung anhand von Faktoren wie Lärmen in der Öffentlichkeit, Körpersprache oder Verhalten im Straßenverkehr angegeben. Die Daten wurden anschließend ausgewertet und auf einer Skala von 1 bis 10 eingeordnet. Die Werte dieser Skala werden im Folgenden als "durchschnittlicher Unhöflichkeitswert" benannt. In diesen 9 Städten sollen die unhöflichsten Deutschen leben:

Platz 9 der unhöflichsten Städte Deutschlands wird von Bielefeld belegt

Mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,84 nimmt Bielefeld den letzten Platz ein. In Nordrhein-Westfalen ist Bielefeld übrigens die achtgrößte Stadt.

Einwohnerzahl: 345.997

Unhöfliche Verhaltensweisen: In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein und verschlossene Körpersprache

Stuttgart belegt den 8. Platz der deutschen Städte mit den scheinbar unhöflichsten Einwohnern

Die Hauptstadt von Baden-Württemberg hat einen durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,90 erreicht.

Einwohnerzahl: über 600.000

Unhöfliche Verhaltensweisen: In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein und Fremden keine Beachtung schenken

Berlin ist auf Platz 7 der unhöflichsten Städte in Deutschland

Die Hauptstadt ist mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,91 auf Platz 7 der unhöflichsten Stadtbewohner Deutschlands.

Einwohnerzahl: 3.677.472

Unhöfliche Verhaltensweisen: Fremden keine Beachtung schenken und Lärmen in der Öffentlichkeit

Platz 6 der Städte mit den wohl unhöflichsten Bewohnern wird von München belegt

Obwohl München die reichste Stadt Deutschlands ist, werden die Bewohner der bayerischen Hauptstadt mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,92 bewertet.

Einwohnerzahl: 1.590.218

Unhöfliche Verhaltensweisen: In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein und in der Öffentlichkeit Videos ansehen

Dortmund nimmt den 5. Platz der unhöflichsten Städte in Deutschland ein

Die nordrhein-westfälische Großstadt Dortmund hat einen durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,93 erreicht und ist somit der 5. Platz der Rangliste.

Einwohnerzahl: 609.546

Unhöfliche Verhaltensweisen: Lärmen in der Öffentlichkeit und den persönlichen Raum nicht respektieren

Auf dem 4. Platz der Städte mit den wohl unhöflichsten Deutschen ist Köln

Die Bewohner der rheinischen Großstadt wurden mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 5,99 bewertet.

Einwohnerzahl: 1.092.118

Unhöfliche Verhaltensweisen: Fremden keine Beachtung schenken und In der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren

Frankfurt belegt den 3. Platz der Städte mit den unhöflichsten Deutschen

Die Finanzmetropole Frankfurt belegt mit einem Unhöflichkeitswert von 6, den 3. Platz der Aufzählung der scheinbar unhöflichsten Bewohner.

Einwohnerzahl: 753.626

Unhöfliche Verhaltensweisen: In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein und verschlossene Körpersprache

Platz 2 der Städte mit den wohl unhöflichsten Deutschen ist Dresden

Sachsens Landeshauptstadt wurde mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 6,12 auf dem 2. Platz eingestuft.

Einwohnerzahl: 569.173

Unhöfliche Verhaltensweisen: Lärmen in der Öffentlichkeit und in der Nähe von Fußgängern nicht abbremsen

Essen ist scheinbar die unhöflichste Stadt Deutschlands

Mit einem durchschnittlichen Unhöflichkeitswert von 6,47 hat die Industriestadt Essen laut der Daten von Preply die unhöflichsten Bewohner.