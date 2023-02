Insel Krk wird von Erdbeben erschüttert

Am Donnerstagvormittag wurde auf der kroatischen Insel Krk ein Erdbeben registriert. Das Epizentrum lag nahe des Orts Draga Bašćanska.

16.02.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Ein Erdbeben erschütterte am Donnerstagvormittag die kroatische Insel Krk. Das Epizentrum lag zwei Kilometer westlich des Orts Draga Bašćanska. Das European-Mediterranean Seismological Centre schätzt die Stärke des Bebens auf 5,3. Der kroatische seismologische Dienst hat einen Wert von 4,8 auf der Richterskala gemessen. Wie die kroatische Tageszeitung 24sata berichtet, gab es mehrere Nachbeben.

Erdbeben war in Kroatien und Nachbarländern zu spüren

Zunächst gab es keine Berichte über Schäden. Das Erdbeben war in ganz Kroatien und in den Nachbarländern Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren. Auch in Österreich war es Medienberichten zufolge spürbar.