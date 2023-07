Islamisches Opferfest 2023: Infos rund um Datum, Bedeutung und Bräuche

Das Opferfest ist das höchste Fest im Islam: Welche Bedeutung steckt dahinter? Wann ist das Opferfest 2023? Wie sehen Glückwünsche aus? Und gibt es schulfrei oder arbeitsfrei? Hier finden Sie die Antworten.

28.06.2023 | Stand: 20:46 Uhr

Das Opferfest 2022 wird auch in Deutschland von Muslimen begangen - schließlich ist es das wichtige Fest im Islam. Im arabischen Raum heißt es Eid ul-Adha oder Eid al-Adha, in der Türkei Kurban Bayrami.

Aber was steckt eigentlich dahinter? Hier finden Sie die Informationen rund um Datum, Bedeutung, Bräuche und Glückwünsche.

Datum: Wann ist Opferfest 2023?

Der Termin für das Opferfest richtet sich nach dem Mondkalender: Es beginnt am 10. des islamischen Monats DhÅ" l-Hiddsch. Es findet damit 70 Tage nach dem Fastenbrechen beim Zuckerfest zum Ende des Ramadan statt und wird zum Höhepunkt der Haddsch begangen - also der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka.

2023 wird das Opferfest vom Abend des 28. Juni bis zum Abend des 2. Juli gefeiert. Hier die Daten noch einmal im Überblick:

Opferfest-Start 2023: 28. Juni

Opferfest-Ende 2023: 2. Juli

Und das ist der Termin für 2024:

Opferfest-Start 2024: 16. Juni

Opferfest-Ende 2024: 20. Juni

Wie lange dauert das Operfest?

Die Opferfest-Dauer beträgt in jedem Jahr vier Tage. Durch die Ausrichtung nach dem Mondkalender verschieben sich Start und Ende im Sonnenkalender aber immer um elf Tage.

Was ist das Opferfest? Bedeutung einfach erklärt

Das Opferfest - auch Eid ul-Adha, Eid al-Adha oder Kurban Bayrami genannt - ist das höchste Fest im Islam. Von Sunniten und Schiiten wird an dem Tag der Prophet Abraham geehrt, auf den sich Islam, Christentum und Judentum als Stammvater beziehen.

Der Überlieferung im Koran nach wurde Abraham von Allah auf die Probe gestellt. Er soll bereit gewesen sein, Gott seinen Sohn Ismael zu opfern. Als Allah dieses Vertrauen erkannte, soll er das Opfer in letzter Sekunde gestoppt haben. Laut Überlieferung opferten Abraham und Ismael daraufhin voller Dank einen Widder.

Islamisches Opferfest: Bräuche zu Eid al-Adha bzw. Kurban Bayrami

Basierend auf der Überlieferung zu Abraham opfern gläubige Muslime beim Opferfest ein Tier. In der Regel werden dafür Schafe, Ziegen oder Rinder geschlachtet - aber keine Schweine, die im Islam als unrein gelten. Das Fleisch wird im Kreis der Familie gegegessen. Zur Tradition gehört, dass ein Teil auch an Bedürftige verteilt wird.

Wer in Deutschland ein Tier schlachten möchte, muss das beim Amtstierarzt zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung anmelden. Schlachtung ohne Betäubung des Tieres ist in Deutschland nicht erlaubt. Eventuell kann es dafür aber eine Sondergenehmigung geben.

Zu den Bräuchen beim Opferfest gehört außerdem das Festgebet. Nach der Moschee geht es oft auf den Friedhof, um Verstorbenen zu gedenken.

Die Familie spielt eine wichtige Rolle beim Opferfest, sodass meistens Verwandte besucht werden. Vor allem für Kinder gibt es dabei auch Geschenke.

Glückwünsche zum Opferfest im Islam

Wer Muslimen zum Opferfest Glückwünsche schicken möchte, wünscht Ihnen am besten "ein gesegnetes Opferfest". Auf Türkisch geht das so: "Kurban bayraminiz mübarek olsun."

Schulfrei oder arbeitsfrei: Ist das Opferfest gesetzlicher Feiertag in Deutschland?

Ein gesetzlicher Feiertag ist das Opferfest in Deutschland nicht - auch wenn das von muslimischen Verbänden gefordert wird. In den meisten Bundesländern können muslimische Schülerinnen und Schüler dennoch schulfrei bekommen. Dafür muss Befreiung vom Unterricht beantragt werden - in der Regel von den Eltern, bei Volljährigkeit von den Schülern selbst.

Arbeitnehmer können in den meisten Bundesländern unbezahlten Urlaub beantragen, so wie es zum Beispiel auch beim Buß- und Bettag möglich ist.

Weitere wichtige islamische Feiertage sind:

