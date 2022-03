Urlaub in Spanien, Italien, Kroatien oder Türkei geplant? Diese Corona-Regeln sind wichtig

Was brauche ich für die Einreise nach Italien? Welche Corona-Regeln gelten in Spanien? Unsere Reisesteckbriefe zeigen die wichtigsten Infos zum Oster-Urlaub.

26.03.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Die Osterferien stehen an und in vielen Ländern ist im April 2022 wieder Urlaub möglich. Die Zeit zwischen 11. April und 23. April weden vor allem Familien mit Kindern, die noch zur Schule gehen, für eine Urlaubsreise nutzen. Aber auch wenn die Corona-Regeln vielerorts gelockert wurden, so bestimmt doch jedes Land die Einreise- und Corona-Regeln selbst. In den Osterferien seine sieben Sachen packen und einfach losfahren geht also nicht.

Osterferien im April 2022: Corona-Regeln und Beschränkungen in vielen Ländern gelockert

Denn seit der Corona Pandemie packen Urlauber ihre Koffer nicht mehr nur mit Badehose, Strandtuch und Schnorchel - nein. Vorab müssen die Einreisebestimmungen der Urlaubsländer geprüft und die nötigen Dokumente beantragt werden. Ebenso muss man die Bestimmungen der Transitländer kennen. Und dann steht dem gelungenen Urlaub nichts mehr im Wege. Oder?

Deutschland jedenfalls hat am 4. März seine Einreise-Regeln geändert und alle Länder von der Liste der Hochrisiko-Gebieten gestrichen. Doch wer die Einreisebestimmungen für Deutschland nicht kennt, oder sich nicht vorab informiert, könnte bei auch bei der Einreise ins eigene Land sein blaues Wunder erleben. Aus diesem Grund haben wir die wichtigsten Regelungen für die vier beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen in unseren Reisesteckbriefen gesammelt.

Für diese Länder gibt es einen AZ-Reisesteckbrief: