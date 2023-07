Nach der Hitzewelle drohen am Gardasee jetzt die Gewitter

Das Wetter am Gardasee verspricht in den kommenden Tagen etwas Abkühlung. Allerdings müssen Urlauber auch mit heftigen Gewittern rechnen. Die Wetter-Aussichten.

20.07.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Das Gardasee-Wetter hat nicht nur die vielen Touristen in den vergangenen Tagen kräftig ins Schwitzen gebracht. Die aktuelle Hitzewelle trieb das Thermometer erneut auf Temperaturen bis zu 35 Grad hoch - ein Glück, wer an den Strandbädern noch ein Plätzchen fand und sich im relativ kühlen Gardasee erfrischen konnte.

Die Hitzewelle am größten See Italiens hat aber seit Mittwoch erst einmal ein Ende. In Norditalien wird es etwas kühler. Verbunden ist das etwas wechselhafte Wetter am Gardasee mit teils kräftigen Gewittern. Bis einschließlich Samstag muss mit Blitz und Donner gerechnet werden, ehe es wieder etwas ruhiger wird.

Das Wetter am Gardasee für die nächsten Tage

Donnerstag, 20.7.: Wechselnde Bewölkung, Gewitter, Temperaturen zwischen 22 und 33 Grad

Freitag, 21.7.: Sonne und Wolken, Gewitter, 21 bis 28 Grad

Samstag, 22.7.: Sonne und Wolken, Gewitter, 19 bis 28 Grad

Sonntag, 23.7..: Viel Sonne, böiger Wind, 19 bis 31 Grad

Montag, 24.7.: Viel Sonne, 31 bis 31 Grad

Und nicht nur die Menschen in Gardasee-Orten wie Bardolino, Garda oder Limone sul Garda stöhnen unter der sengenden Hitze. Heute wird in 23 größeren Städten Italiens die höchste Alarmstufe für Hitze gelten. In der Hauptstadt Rom werden dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge 40 Grad erwartet, in Florenz und Bologna 37 bis 39 Grad. Gestern wurden in Rom 41,8 Grad gemessen.

Nicht nur am Gardasee schwitzen die Menschen in der Hitzewelle

Trotz der hohen Temperaturen tummelten sich dort trotzdem vor den römischen Attraktionen die Touristen. Am berühmten Trevi-Brunnen etwa war es zwar leerer als sonst, jedoch trotzdem noch gut gefüllt. Auch an der Spanischen Treppe fanden sich viele Menschen ein - drängten sich aber in den wenigen schattigen Ecken und kühlten sich an dem Brunnen Fontana della Barcaccia ab. Am Gardasee selbst zieht es die Menschen - natürlich - eher an die Strände, Uferpromenaden und Bars im Schatten als zu den Sehenswürdigkeiten.