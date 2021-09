Endlich! Der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" kommt ins Kino - darum geht's

Nach vielen coronabedingten Verschiebungen kommt der neue James-Bond-Film 2021 "Keine Zeit zu sterben" endlich in die Kinos. Wir geben Einblick in die Handlung.

22.09.2021 | Stand: 13:05 Uhr

Endlich: Der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" kommt in die Kinos. Am 28. September 2021 ist Weltpremiere in London, zwei Tage später Kinostart in Deutschland.

Doch worum geht es in dem 25. Teil aus der James Bond-Filmreihe, in dem Daniel Craig zum fünften und vermutlich letzten Mal den britischen Geheimagenten spielt?

Der neue James Bond "Keine Zeit zu sterben": Darauf können sich Fans freuen

Nach seinem Sieg über Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) im 24. Bond-Teil "Spectre" hat sich James Bond (Daniel Craig) mit seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux) eigentlich in Jamaika zur Ruhe gesetzt. Doch James' alter Bekannter, CIA-Agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), bittet ihn um Hilfe. Ein Wissenschaflter wurde entführt und Bond soll helfen, ihn zu retten.

Bald schon ist klar, dass der mysteriöse und gefährliche Safin (Rami Malek) im Hintergrund agiert. Der maskentragende Bösewicht ist im Besitz einer modernen, heimtückischen Technologie. Doch das ist nicht alles: Irgendwie scheint Bonds Freundin Madeleine in die Sache verwickelt.

James Bond (Daniel Craig) in einer Szene des neuen James-Bond-Films «Keine Zeit zu sterben». Bild: Nicola Dove, dpa/EON Productions/Metro-Goldwyn-Mayer Studios

James Bond bekommt im neuen Film weibliche Unterstützung

Um Safin das Handwerk zu legen, muss sich James erneut mit Blofeld auseinandersetzen. Zu Hilfe eilen Bond bei seiner schwierigen Mission aber auch die neue Doppel-Null-Agentin Nomi (Lashana Lynch) sowie die CIA-Agentin Paloma (Ana de Armas). Wird James Bond es auch dieses Mal schaffen, die Welt zu retten und endlich mit seiner Liebe glücklich zu werden? Lassen wir uns überraschen.

Lesen Sie auch

"Keine Zeit zu sterben" Weltpremiere des neuen Bond-Films am 28. September in London

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" hätte eigentlich schon im März 2020 Premiere feiern sollen. Doch Corona verschob den Kinostart mehrmals nach hinten. (Lesen Sie auch: Cineplex Memmingen: Kinobetreiber baut auf „Bond“)

Lesen Sie auch: Wird Benedict Cumberbatch der neue James Bond?