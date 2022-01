Rassistische Beleidigung: Janina muss das Dschungelcamp bei RTL verlassen

Janina Youssefian ist raus beim Dschungelcamp 2022. Nach einem Streit mit Teilnehmerin Linda hat IBES 2022 einen Rassismus-Skandal.

25.01.2022 | Stand: 07:53 Uhr

Eklat beim Dschungelcamp 2022: Janina Youssefian ist raus bei IBES 2022. Sie hatte Teilnehmerin Linda rassistisch beleidigt.

"Bei einem heftigen Streit hat Janina Youssefian Linda Nobat mit einer rassistischen Bemerkung beleidigt. RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina nicht mehr an der laufenden Staffel #IBES teilnehmen darf", teilte RTL am Montagabend mit.

Was war passiert? Die beiden Dschungelcamp-Teilnehmerinnen Janina Youssefian und Linda Nobat waren in den vergangenen Tagen immer wieder massiv aneinander geraten, hatten sich gegenseitig beschimpft und beleidigt. Nachdem die beiden zusammen zur Dschungelprüfung antreten mussten, spitzte sich die Lage weiter zu. Beide provozierten einander immer wieder, die Beschimpfungen gingen deutlich unter die Gürtellinie.

Am Montag dann der Eklat: Bei einem weiteren heftigen Streit beleidigte Janina Linda rassistisch. „Geh doch in den Busch wieder, wohin du hingehörst", sagte Janina. Daraufhin entschied RTL, Janina von der Sendung auszuschließen. "Die Verantwortlichen haben Janina Youssefian über diese Entscheidung informiert und sie hat daraufhin umgehend das Dschungelcamp verlassen müssen. Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten", so RTL.

Die 39-Jährige versuchte noch, sich bei Nobat zu entschuldigen: "Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint." Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin nahm die Entschuldigung jedoch nicht an. Sie habe Youssefian gehört, wollte ihr aber in Zukunft aus dem Weg gehen, kündigte sie an. "Wer etwas Rassistisches sagt, ist auch Rassist", sagte die 26-Jährige.

Erst vor Kurzem kämpfte sie in "Der Bachelor" um das Herz von Niko Griesert – nun wagt sich Linda Nobat ins Dschungelcamp 2022 nach Südafrika. Bild: RTL

IBES 2022: Janina beleidigt Linda und ist raus

In der Geschichte der Reality-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" (IBES), die aktuell in der 15. Staffel ausgestrahlt wird, gab es erst einen vergleichbaren Fall, wie ein RTL-Sprecher auf Nachfrage bestätigte. 2008 flog in der dritten Staffel der Rapper DJ Tomekk aus der Sendung, nachdem ein Privatvideo von ihm aufgetaucht war, auf dem der damals 32-Jährige den Hitlergruß zeigte. Seitdem habe es keine solche Situation mehr gegeben, sagte der RTL-Sprecher.

Die Teilnehmerzahl bei IBES 2022 (zu sehen bei RTL+) schrumpft damit weiter. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch Lucas Cordalis nicht am Dschungelcamp teilnehmen wird. Er hatte sich kurz vor Sendestart mit Corona infiziert. Am Montag erklärte der Sender, dass Cordalis nicht zu den Teilnehmern zählen werde und auch nicht nachnominiert wird.

Damit sind jetzt noch zehn Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Weg zur Dschungelkrone dabei.

