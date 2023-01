Jay Leno mit Knochenbrüchen nach Unfall

Das nennt man wohl eine Pechsträhne: Vor einigen Wochen erleidet Moderator Jay Leno schwere Verbrennungen in seiner eigenen Garage. Jetzt folgt ein Unfall mit einem Motorrad.

28.01.2023 | Stand: 10:50 Uhr

Nur wenige Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt wegen Verbrennungen hat US-Moderator Jay Leno erneut einen schweren Unfall gehabt. "Ich bin erst letzte Woche von meinem Motorrad gefallen", sagte Leno der Zeitung "Las Vegas Review Journal" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

"Ich habe ein gebrochenes Schlüsselbein. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei gebrochene Kniescheiben", so der Entertainer weiter. Es gehe ihm aber sonst gut, betonte der 72-Jährige.

Erst im November war der frühere Late-Night-Moderator wegen Verbrennungen im Krankenhaus behandelt worden. Der TV-Star hatte sich die Verletzungen Berichten zufolge in seiner Garage in Kalifornien zugezogen. Eines seiner Fahrzeuge sei plötzlich in Brand geraten. "Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen", hatte Leno nach dem Unfall selbst mitgeteilt.

Leno ist als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Aus seiner Kolumne "Jay Leno's Garage" für das Magazin "Popular Mechanics" wurde ab 2015 eine TV-Show, die Leno moderiert. Er zählt zu den erfolgreichsten Talkshow-Gastgebern in den USA. Bis 2014 führte der Komiker durch die beliebte "Tonight Show".