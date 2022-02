"Jeanny - das fünfte Mädchen": Hier in der Mediathek sehen

"Jeanny - das fünfte Mädchen" heißt der Thriller, der heute Abend - inspiriert vom Falco-Hit "Jeanny" - im TV läuft. Hier Darsteller, Handlung und Mediathek.

09.02.2022 | Stand: 22:20 Uhr

"Jeanny - das fünfte Mädchen" wird am Mittwochabend im Ersten gezeigt und ist in der ARD Mediathek zu sehen.

Der Thriller ist vom damals sehr umstrittenen Falco-Hit "Jeanny" inspiriert.

Für die Hauptdarsteller in Jeanny die erste große Rolle.

Jeanny - das fünfte Mädchen: Das ist die Handlung

In einer Kleinstadt bei Wien verschwinden immer wieder junge Mädchen, die betroffenen Eltern werfen der Polizei Versagen vor und gründen eine Bürgerwehr. Die neunzehnjährige Jeanny, die kurz vor der Matura steht, ist im Friseursalon ihrer Mutter, als ein „Notfall“ an die Tür klopft: Steuerberater Johannes hat sich versehentlich ein großes Loch in die Frisur rasiert. Jeanny hilft ihm, man kommt sich näher und beginnt eine Affäre.

Nach nur neun Minuten Sendezeit ist der Zuschauer mittendrin in dem Film "Jeanny - Das fünfte Mädchen" (Mittwoch, 20.15 Uhr im Ersten), der von dem Skandal-Hit "Jeanny, Part I" des österreichischen Sängers Falco (1957-1998) inspiriert wurde.

Jeanny und der Zuschauer erfahren, dass Johannes eine Schwester hatte, die ermordet wurde. Und wer außer Jeanny sollte sich jetzt noch wundern, dass Ellen, so der Name der toten Schwester, ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist? Und als dann auch noch ihre beste Freundin Luzia verschwindet und der Bürgermob, der sich zum Schutz der jungen Frauen in der Kleinstadt formiert hat, sich gegen ihren Schwarm wendet, weiß Jeanny nicht mehr, wo sie stehen soll - in diesem an Themen ziemlich überladenen Thriller.

Besetzung: Das sind die Darsteller in "Jeanny - das fünfte Mädchen"

Jeanny Gruber: Theresa Riess

Johannes Bachmann: Manuel Rubey

Luzia Eichhorn: Laura Bilgeri

Nicole Gruber: Eva Herzig

Kristina Eichhorn: Patricia Aulitzky

Mark Eichhorn: Steffen Schroeder

Kommissar Degner: Johann Nikolussi

Kommissarin Ágnes Szabó: Zeynep Buyrac

Esther: Rina Juniku

Martin Ebner: Christian Holzmann

Für Hauptdarstellerin Theresa Riess (27) ist die Jeanny die erste große Filmrolle. "Der Skandal ist passé, aber das Thema Gewalt gegen Frauen ist leider noch immer hochaktuell", sagte sie. "Aber ich glaube, es war wichtig, dass damals eine Kontroverse entstanden ist. Und zugleich denke ich, dass wir heutzutage eine ganz andere Sensibilität für das Thema haben." Bedenken hinsichtlich der Rolle habe sie deshalb keine gehabt. "Auch nicht zuletzt, weil die Jeanny aus dem Film im Gegensatz zu jener aus dem Song zu Wort kommt, handlungsfähig ist und ihre eigene Geschichte erzählt."

Was hat es mit dem Falco-Song "Jeanny" auf sich?

Der meist als Vergewaltigungsfantasie interpretierte Song war 1985 heftig umstritten - unter anderem wurde die Verherrlichung von Gewalt gegenüber Frauen vorgeworfen. Der Song wurde von zahlreichen Radiosendern boykottiert. Es ist tatsächlich nicht leicht, vom Film die Brücke zum Skandal-Song von einst zu schlagen. Ein Grund ist sicherlich, dass der Film in der Gegenwart spielt. Und nicht in den 80er-Jahren.

Lohnt sich das Einschalten? Das sagen die Kritiken zu "Jeanny - das fünfte Mädchen"

"Zum Ende hin vollzieht die Story dann zwar ein paar Wendungen. Die aber wirken nie wirklich überraschend, sondern eher wie Pirouetten der Pirouetten wegen, deren einzige Aufgabe darin besteht, die vorhersehbare Auflösung etwas hinauszuschieben." Quotenmeter

"Dem von ORF und MDR coproduzierten Entführungsdrama gelingt es bravourös, einen schaurig-düsteren Whodunit-Krimi und gleichzeitig die tragischen Auswüchse einer Amour Fou erzählen. Der Film ist dabei so abgründig, dass er in den 1980er-Jahren wohl für Furore gesorgt hätte – insofern: ganz im Sinne von Falco." prisma

"Achtung, Ohrwurmalarm! Wer sich den Psychothriller „Jeanny – Das fünfte Mädchen“ (9. Februar, 20.15 Uhr, ARD; Drehbuch: Andreas Karlström, Thorsten Wettcke) des österreichischen Regisseurs Andreas Kopriva anschaut, wird hinterher die Melodie des bekannten Falco-Songs „Jean­ny“ so schnell nicht mehr los. So oft wird das Lied in dem Film gespielt, ja, wird die Melodie gleichsam zitiert, um damit Spannung und Atmosphäre aufzubauen." RND

"Die Idee, den Song als Vorlage für einen Thriller zu nutzen, ist ebenso ungewöhnlich wie reizvoll, zumal Komponist Matthias Weber die Melodie des Hits immer wieder geschickt und sehr gezielt in die Filmmusik integriert hat." evangelisch.de

"Jeanny - das fünfte Mädchen": Hier in der Mediathek sehen

Der Film wird am Mittwoch, 9. Februar 2022, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt. Der Film ist nach der Ausstrahlung im TV dann sieben Tage auch in der Mediathek zu sehen.