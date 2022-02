Jeden Tag das Gleiche: So ernährt sich Victoria Beckham

Gerade bei der Ernährung gibt es unzählige Möglichkeiten. Manch einem ist das zu viel. So etwa Victoria Beckham, die seit 25 Jahren jeden Tag das Gleiche isst.

04.02.2022 | Stand: 22:00 Uhr

Ernährung ist ein heikles Thema. Vegetarier, Veganer, Fleischfresser, Flexitarier, Frutarier, Paleo, Detox, Low Carb und so weiter. Wer soll denn da noch durchblicken? Dachte sich wohl auch Victoria Beckham. Die isst, so hat es ihr Gatte David Beckham verraten, seit 25 Jahren nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse. Monotarier sind Geschmacksignoranten. Kalorien sind Feinde. So weit so simpel.

Ernährung: Quaterback Tom Brady schwört auf eine spezielle Diät

Das Gegenteil von simpel ist, was Tom Brady sich auf den Teller lädt. Der erfolgreichste Quarterback der Geschichte trat gerade im reifen Sportleralter von 44 Jahren zurück. Dass er bis zuletzt auf höchstem Niveau Football spielte, habe nach eigener Einschätzung auch damit zu tun gehabt, dass er sich nach der TB12-Diät ernährte.

Die hat er zusammen mit einem Trainer entwickelt und selbstredend auch ein Buch dazu herausgebracht. Darin steht, dass TB12 eine Kombination aus hauptsächlich veganer, basischer und antientzündlicher Ernährung sei. Nachtschattengewächse wie Tomaten, Auberginen, Paprika und Pilze kommen nicht auf den Tisch, da sie angeblich Entzündungen im Körper verursachen können. Alkohol, tierische Proteine, Zucker, Fett – gestrichen.

Victoria Beckham und Tom Brady verstehen Ernährung als Treibstoff für den Körper

Asketen wie Beckham oder Brady verstehen Nahrung als Treibstoff für den Körper. Burger mit Pommes zu essen, wäre wie Salatöl in einen Formel-1-Boliden zu schütten. Genau in dem Moment, in dem diese Zeilen entstehen, beißt übrigens der Kollege gegenüber (in coronakonformem Abstand) in eine Fleischpflanzerl-Semmel. Tierische Fette in trauter Zweisamkeit mit Weißmehl. Aber im Gegensatz zu Victoria Beckham ist der Kollege Duotarier. Manchmal gibt's auch eine Leberkässemmel.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.

Lesen Sie auch