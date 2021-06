Trauer um John McAfee: Der Gründer des gleichnamigen Sicherheitssoftware-Herstellers ist tot in einer Zelle gefunden worden.

23.06.2021 | Stand: 23:16 Uhr

John McAfee ist tot. Der Gründer des Sicherheitssoftware-Herstellers habe „offenbar Suizid“ begangen, sagte eine Justizsprecherin in der Region Katalonien am Mittwoch. Kurz zuvor hatte das Oberste Gericht Spaniens die Auslieferung des 75-Jährigen an die USA erlaubt. Dort werden ihm Steuervergehen vorgeworfen.

John McAfee hatte in den 80er-Jahren eine nach ihm benannte Antiviren-Software entwickelt. Aus dem gleichnamigen Unternehmen zog er sich dann in den 90er-Jahren zurück, indem er seinre Anteile an Intel verkaufte.

2012 machte John McAffee durch eine Flucht durch den Dschungel Schlagzeilen. Hintergrund der obskuren Odyssee des Multimillionärs war der Mord an seinem Nachbarn in Belize.

Gregory Faull, wie McAfee ein Amerikaner, war Anfang November 2021 erschossen auf seinem Grundstück auf der Insel Ambergris Caye entdeckt worden, kurz nachdem er sich über Hunde und Wachleute auf dem McAfee-Grundstück beschwert hatte. Als die Polizei den Anti-Viren-Pionier dazu befragen wollte, war dieser untergetaucht und mit seiner 20 Jahre alten Freundin nach Guatemala geflüchtet. Dort wurde er wegen illegaler Einreise festgenommen.

Aktuell warf die Staatsanwaltschaft im US-Staat Tennessee McAfee Steuerhinterziehung vor. DEmnach habe er Einkommen aus einer Beratertätigkeit und Einnahmen aus Redeaufträgen nicht deklariert haben. Auf die mutmaßlichen Steuervergehen hätte eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren gestanden.

