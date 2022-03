Trauer um John Stahl: "Game of Thrones"-Schauspieler stirbt mit 68 Jahren

In der populären Fantasyserie "Game of Thrones" verkörperte Stahl die Rolle des Rickard Karstarks. Nun ist der Schotte, der als einer der treuesten Vasallen des Hauses Winterfells die Fanherzen eroberte, gestorben. Das teilte das "National Theatre of Scotland" auf einem Post auf Twitter mit, für das Stahl in mehrfach auftrat („Maria Stuart“, „The James Plays“).

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.



We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.



Our thoughts are with his loved ones.



📷Tommy Ga-Ken Wan pic.twitter.com/uzSmeIrcTz