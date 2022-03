Früher ein Feiertag in Bayern: Was wird am Josefstag gefeiert?

Am 19. März 2022 ist der Josefstag. Jahrelang war der Tag ein Feiertag in Bayern. Hier finden Sie Infos zu Brauchtum, Bauernregeln und wer frei hat.

18.03.2022 | Stand: 08:35 Uhr

Der Josefstag oder Josefitag ist jedes Jahr am 19. März. Es ist einer der Namenstage von Josef. Früher war der Tag in Bayern ein Feiertag. Welche Bedeutung hat der Josefstag und wer hat heute noch an dem Tag frei?

In diesem Artikel wollen wir folgende Fragen beantworten:

Wann ist der Josefstag?

Wann ist der Namenstag von Josef?

Ist der Josefstag ein Feiertag? Wer hat frei?

Was wird am Josefstag gefeiert?

Welche Bauernregeln gibt es zum Josefstag?

Wann ist der Josefstag?

Der Josefstag ist jedes Jahr am 19. März. Dieses Jahr fällt der Tag auf einen Samstag. Der 19.3. ist einer der sieben Namenstage von Josef.

Wann ist der Namenstag von Josef?

Der Namenstag von Josef ist am 29. Januar, 19. März, 1. Mai, 9. Juni, 23. Juni, 25. August und am 11. September.

Ist der Josefstag ein Feiertag? Wer hat frei?

In Deutschland ist der Josefstag oder Josefitag heue kein Feiertag mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Josefstag in Bayern bis zum Jahr 1969 ein Feiertag. In einigen Bundesländern in Österreich wie in Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Steiermark haben die Schülerinnen und Schüler an dem Tag frei und manche Landesämter sind geschlossen. In überwiegend katholisch bevölkerten Kantonen der Schweiz ist der Josefstag noch heute ein Feiertag. Auch in Liechtenstein, Kolumbien und den spanischen autonomen Gemeinschaften Murcia und Valencia ist der Josefitag ein Feiertag.

Was wird am Josefstag gefeiert?

Am Josefstag wird der Heilige Josef gefeiert. Josef ist der Ehemann der Jungfrau Maria und Mutter Jesu Christu. Er ist somit der Ziehvater von Jesus. Papst Pius IX. hat den Heiligen Josef im Jahr 1870 zum Patron der gesamten Kirche erklärt. Seit 1621 steht der Josefstag als Fest im römischen Kalender. Im 17. Jahrhundert fügte Papst Benedikt XIII. den Namen Josef in die Allerheiligenlitanei ein.

Der Josefstag ist zudem ein bundesweiter, dezentraler Aktionstag von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in katholischer Trägerschaft. An diesem Tag geben sie Einblicke in ihren Alltag und stellen ihre Arbeit vor. Der thematische Fokus des Aktionstags liegt auf den Lebens- und Zukunftsperspektiven benachteiligter Jugendlicher.

Der Heilige Josef wird seit 1955 außerdem als "Josef der Arbeiter" von der römisch-katholischen Kirche als Patron der Arbeiter verehrt. Seitdem wird Josef neben dem Josefstag am 19. März auch am 1. Mai von der Kirche gefeiert.

Welche Bauernregeln gibt es zum Josefstag?

Zum Josefstag gibt es auch Bauernregeln, mithilfe derer das Wetter oder die kommende Ernte vorhergesagt wurde. Diese Regeln für den Josefitag gibt es: