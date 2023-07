Kajakfahrer stirbt in Alaska und wird dabei von eigener Kamera gefilmt

In Alaska ist ein Kajakfahrer gekentert und ertrunken. Dabei trug er eine Kamera auf seinem Helm, die alles filmte. Die Polizei sucht jetzt nach seiner Leiche.

19.07.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Mitarbeitern einer Forstbehörde fiel auf dem Parkplatz eines Erholungsgebiets am Mendenhall-Gletscher in Alaska ein einsam abgestelltes Auto auf. Später wurde unterhalb des Gletschers ein treibendes Kajak entdeckt. Danach wurde bei der Polizei ein Kajakhelm abgegeben – mit einer darauf montierten Kamera.

Kajakfahrer ertrinkt in Alaska: Video zeigt, wie Paddler kentert

Wie unter anderem der Spiegel berichtet, überprüften Polizisten den Speicher der GoPro-Kamera. Das letzte Video auf dem Chip vom 11. Juli zeigte, wie ein Paddler kenterte. Es war zu sehen, wie er es nicht schaffte, sein Boot wieder aufzurichten. Dem Mann gelang es nicht, sich aus der Sitzluke im Rumpf zu befreien. Deshalb ertrank er in dem Gletscherfluss. Er trieb kopfüber weiter. Was danach passierte, ist unklar. Denn bislang wurde die Leiche des Mannes nicht gefunden. Die Suche nach dem Toten dauert an.

Die Polizei konnte den Paddler aber mithilfe des Kennzeichens seines abgestellten Autos identifizieren. Es handelte sich um einen 43-Jährigen aus Juneau. Sein Sohn wurde benachrichtigt und er bestätigte, dass sein Vater das Leben in der Wildnis liebte. Er habe geangelt, gepaddelt und sei Snowboard gefahren. Zudem sei er ein begnadeter Fotograf gewesen, der nie ohne seine Kamera unterwegs war.