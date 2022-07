Kardashians gratulieren Großmutter zum 88. Geburtstag

Sie nennen sie hochachtungsvoll "Queen MJ": Die Kardashians haben ihrer Oma zum Ehrentag gratuliert.

27.07.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Mit Fotos von gemeinsamen Erlebnissen haben die Kardashians ihrer Großmutter Mary Jo "MJ" Campbell zum Geburtstag gratuliert.

"Alles Gute zum 88. Geburtstag an meine Queen MJ!", schrieb Kim (41) auf Instagram. "Ich liebe dich so sehr, Oma, und habe so so so ein Glück, zu dir aufschauen zu können." Daneben postete sie unter anderem ein altes Hochzeitsfoto von MJ sowie ein Bild, auf dem sie selbst als kleines Mädchen auf dem Schoß ihrer Großmutter sitzt.

Ihre Schwester Kourtney (43) veröffentlichte Fotos von ihrer standesamtlichen Hochzeit mit dem Musiker Travis Barker (46) im kalifornischen Santa Barbara, auf denen das Paar und MJ mit Sektgläsern anstoßen. "Meine besondere, süße, stilvolle, weltkluge, schlaue und wunderbarste Großmutter", schrieb Kourtney dazu. Sie sei so froh, dass MJ bei ihrer kleinen Feier im Mai habe dabei sein können, so der Reality-Star. "Ich werde mich immer an diesen Tag und Abend mit dir erinnern."

Auch Matriarchin Kris Jenner gratulierte ihrer eigenen Mutter und postete dazu eine Reihe an Fotos. Auf einem davon besucht MJ sie offenbar nach einer Entbindung am Krankenhausbett. Model Kendall teilte in ihrer Story ein Bild, auf dem sie und Kylie als kleine Mädchen neben MJ stehen. MJ hatte immer wieder Auftritte in der Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" und ist auch in deren Nachfolger-Show "The Kardashians" zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:220727-99-172218/3

Lesen Sie auch