Zahl der Kirchenaustritte steigt auf historischen Rekordwert

Mehr als 500.000 Menschen kehrten 2022 der katholischen Kirche den Rücken, ein neuer Negativrekord. Die Meisten traten im Erzbistum von Kardinal Woelki aus.

28.06.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Noch nie sind mehr Menschen aus der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten als im Jahr 2022. Der am Mittwochmittag veröffentlichten "Kirchenstatistik" der Deutschen Bischofskonferenz zufolge kehrten ihr 522.821 Mitglieder den Rücken. Im Jahr zuvor waren es noch 359.338 (2020: 221.390) – und bereits diese Zahl hatte als historisch gegolten.

Massiv fiel der Rückgang der Kirchenmitgliederzahlen auch im Bistum Augsburg aus. Dort traten 30.921 Menschen aus. 2021 waren es 19.884, 2020 erst 13.042. Bischof Bertram Meier erklärte: "Ich trauere um jeden Menschen, der uns verlässt. Die Kirche hat viel Vertrauen verspielt, unsere Aufgabe ist es, dieses Vertrauen mit Geduld und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen." Gleichzeitig sehe er, wie groß die Sehnsucht nach spiritueller Erfüllung sei.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, sagte: "Die Zahlen sind alarmierend. Wir können und wollen die Augen nicht vor dieser Entwicklung verschließen." Er warnte vor Resignation und appellierte an Ehren- und Hauptamtliche: "Lassen Sie sich nicht entmutigen."

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der falschen Versicherung an Eides statt und des Meineids ermittelt: Kardinal Rainer Maria Woelki. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Mit Spannung erwartet wurden vor allem die Zahlen des Erzbistums Köln. Dort hatte es am Dienstag eine Razzia gegeben. Der unter anderem wegen seines Umgangs mit Missbrauchsbetroffenen umstrittene Kardinal Rainer Maria Woelki steht im Verdacht, vor Gericht unter Eid nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Papst Franziskus lässt ihn trotz eines Rücktrittsgesuchs, das ihm seit mehr als einem Jahr vorliegt, im Amt. Der Verdruss darüber ist groß, und findet seinen Niederschlag offensichtlich auch in den Austrittszahlen.

Im Erzbistum Köln gab es demnach 2022 mit 51.345 Austritten einen nochmaligen massiven Anstieg. 2021 waren es 40.772, 2020 erst 17.281. Woelkis Erzbistum verzeichnete damit die meisten Kirchenaustritte der insgesamt 27 deutschen (Erz-)Bistümer – vor München und Freising mit 49.029 (2021: 35.323) und Freiburg mit 41.802 (2021: 30.043). Diese Zahlen lassen sich allerdings, wie jene aus den Vorjahren, kaum seriös als Votum über die kirchenpolitischen Positionierungen – liberal oder katholisch-konservativ – der jeweiligen Ortsbischöfe interpretieren.

Kisten werden bei einer Druchsuchung im Kölner Offizialat aus dem Gebäude getragen.Die Staatsanwaltschaft Köln hat bei ihren Ermittlungen gegen Kardinal Rainer Maria Woelki mehrere Räumlichkeiten unter anderem im Erzbistum durchsuchen lassen. Bild: Vincent Kempf, dpa

Die Gründe und Auslöser für einen Kirchenaustritt sind Studien zufolge vielfältig. Neben einem individuell oft über Jahre andauernden Prozess der Entfremdung spielen die Skandale der Kirche, ihr Umgang damit und der dadurch entstandene Vertrauensverlust eine wesentliche Rolle.

Das Jahr 2022 war, was die katholische Kirche betrifft, von Debatten über sexualisierte Gewalt geprägt. So wurde zu Jahresbeginn das Münchner Missbrauchsgutachten vorgestellt, in dem sogar dem früheren Erzbischof Joseph Ratzinger, der spätere PapstBenedikt XVI., Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vorgeworfen worden war. Im Herbst schließlich sorgte die vierte Synodalversammlung des Reformprozesses "Synodaler Weg" bundesweit für heftige Diskussionen und Verärgerung, nachdem katholisch-konservative Bischöfe einen zentralen Beschluss zu einer erneuerten Sexualethik verhindert hatten.

Auch die Zahl der Austritte aus der evangelisch-lutherischen Kirche sind extrem hoch

Die Evangelische Kirche in Deutschland hatte bereits im März ihre Austrittszahlen veröffentlicht. Auch sie stellten mit 380.000 – rund ein Drittel mehr als 2021 – einen Negativrekord dar. Damit sind die knapp 40,1 Millionen katholischen und evangelischen Christen zu einer Minderheit in Deutschland geworden.