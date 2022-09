Katja Krasavice besetzt letzten Jury-Platz bei "DSDS"

"Deutschland sucht den Superstar" - ein letztes Mal. Und Katja Krasavice ist dabei. "Ich freu' mich riesig!", sagt die Rapperin.

02.09.2022 | Stand: 20:41 Uhr

Dieter Bohlens Team ist komplett: Rapperin Katja Krasavice wird 2023 in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") neben Bohlen, Sänger Pietro Lombardi und Sängerin Leony den vierten Stuhl besetzen, teilte RTL mit.

"DSDS und ich - Ich freu' mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit - von mir aus kann's sofort losgehen!", sagte Krasavice, die ihre Teilnahme auch bei Instagram bestätigte.

Die Sängerin landete bereits drei Nummer-1-Alben - und trifft in der "DSDS"-Jury auf alte Bekannte: Mit Bohlen und Lombardi brachte die 26-Jährige in diesem Jahr eine deutsche Version des Modern-Talking-Hits "You're My Heart, You're My Soul" heraus, mit Leony landete sie 2021 den Nummer-1-Hit "Raindrops".

"DSDS" ist die langlebigste Castingshow in Deutschland und erreichte beim Start im Jahr 2002 ein gewaltiges Publikum, das mit den Jahren allerdings immer kleiner wurde. Die neue und letzte Staffel soll im Frühjahr 2023 beginnen. Bohlen, der in der 19. Staffel durch Florian Silbereisen ersetzt worden war, kehrt für die finale 20. Ausgabe auf den Jurystuhl zurück.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-610715/3

Lesen Sie auch