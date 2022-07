Kein Anne Will heute Abend - Sendung fällt am 10. Juli aus

Kein Anne Will heute: Die Talkshow, die normalerweise sonntags um 21.45 Uhr kommt, fällt heute am 10. Juli aus. Wann kommt Anne Will wieder?

10.07.2022 | Stand: 19:23 Uhr

Kein Anne Will heute im Ersten: Die Talksendung, die üblicherwesie am Sonntag nach dem Tatort kommt, fällt heute am 10. Juli 2022 aus. Stattdessen läuft um 21.45 Uhr "Klassik am Odeonsplatz – Die Sommernacht der Filmmusik" - die Aufzeichnung eines Konzerts am 9. Juli in München. Die Sendung dauert 60 Minuten.

Wann kommt Anne Will wieder im TV?

Die nächste Sendung mit Anne Will im Ersten läuft erst wieder am kommenden Sonntag, 17.07.2022, um 21.45 Uhr, also zur gewohnten Zeit am Sonntagabend.

Rückblick: Das waren die Gäste vergangene Woche bei Anne Will

Das war das Thema zuletzt bei Anne Will

Thema war Deutschlands Corona-Politik. Im dritten Corona-Jahr befindet sich das Land ja bereits in einer „Sommerwelle“. Die 7-Tage-Inzidenz steigt, ebenso die Zahl der an Corona Erkrankten auf Intensivstationen. Schutzmaßnahmen wie Test- oder Maskenpflicht jedoch wurden bereits stark reduziert. Zuletzt hatte der Sachverständigenausschuss seine Bewertung der Corona-Maßnahmen vorgelegt, diese gilt als Grundlage für das weitere Vorgehen in der Corona-Politik.

Wird es neue Maßnahmen geben? Kommt eine altersbezogene Impfpflicht? Ist es sinnvoll, dass seit Donnerstag die Bürgertests für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos angeboten werden? Und: Ist Deutschland gut auf kommende Pandemie-Wellen vorbereitet? Das waren die Themen der Sendung, die hier als Wiederholung angesehen werden kann.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort oder Polizeiruf um 21.45 Uhr in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.