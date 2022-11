Kein Hart aber fair heute (21.11.22) - Wann kommt die nächste Sendung?

Kein "Hart aber fair" heute, kein Plasberg, keine Gäste: Die Talkshow ist an diesem Montag (21.11.) nicht im TV zu sehen. Wann kommt die nächste Sendung?

21.11.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Kein Hart aber fair heute am 21. November: Wer an diesem Montag auf Frank Plasberg und Gäste wartet, wird enttäuscht. Die Sendung kommt nicht mehr. Stattdessen sendet die ARD den Krimi "Donna Leon: Auf Treu und Glauben" aus dem Jahr 2013.

Dass "Hart aber fair" heute ausfällt, hat einen guten Grund: Frank Plasberg hat die Moderation der Sendung abgegeben. Er hatte "hart aber fair" seit 2001 moderiert. Am vergangenen Montag kam der große Moment - der Abschied vom Publikum. "hart aber fair" soll nun eine Pause machen und dann vom deutlich jüngeren Louis Klamroth präsentiert werden.

Wann kommt Hart aber fair wieder im TV?

Die nächste Hart aber fair-Sendung mit dem neuen Moderator soll im Januar ausgestrahlt werden.

Hart aber fair: Wer waren zuletzt die Gäste?

Nancy Faeser (Bundesinnenministerin)

Thomas Hitzlsperger (ehem. Fußball-Nationalspieler und Presenter der ARD-Dokumentation "Katar – warum nur?")

Tuğba Tekkal (ehem. Bundesligaspielerin)

Steffen Simon (Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes)

Willi Lemke (Ex-Manager vom SV Werder Bremen und ehem. UN-Sonderbotschafter Sport)

Das war das Thema bei Hart aber fair

Thema bei Frank Plasbergs letzter Sendung war die Fußball-WM in Katar, einem Land ohne Fußball-Tradition, das Menschenrechte missachtet: Ist das der totale Ausverkauf des Fußballs? Oder siegt am Ende doch die große Leidenschaft für das Spiel? Diese Fragen diskutierten Frank Plasberg und Gäste - direkt im Anschluss an eine Dokumentation zum Thema.

Uhrzeit: Hart aber fair im Stream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

Die Sendung kann als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" regelmäßig einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert. Auch zur jüngsten Sendung gibt es einen solchen Faktencheck online.

Porträt: Das ist neue Moderator Louis Klamroth

"Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth ist der Sohn des bekannten Schauspielers Peter Lohmeyer. Auch er selbst stand immer mal wieder vor der Kamera, dreimal auch mit dem Papa. Früh bekannt wurde der Junior 2003 durch Sönke Wortmanns Film „Das Wunder von Bern“. Klamroth mimt darin den fußballbegeisterten Sohn eines Bergarbeiters, der sich zum Glücksbringer der deutschen Nationalelf entwickelt. Danach saß er erstmals bei Thomas Gottschalk auf dem „Wetten, dass..?“-Sofa.

Fußball spielte Klamroth in der Jugend auch, beim Hamburger Traditionsclub „Altona 93“. Doch längst ist er dem Sport entwachsen. Nach seinem Abitur engagierte er sich in Guatemala und Haiti für SOS-Kinderdörfer. Bis 2015 studierte Louis Klamroth Politikwissenschaft in Amsterdam. Fast übergangslos ging es zu ntv, dann zu ProSieben.

Vor der letzten Bundestagswahl produzierte und moderierte der Jungstar unter anderem Interviews mit den Kanzlerkandidaten und -kandidatinnen.

Das waren die Themen der vergangenen Wochen bei Hart aber fair