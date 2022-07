Kein "Hart aber fair" heute: Die Talksendung mit Frank Plasberg und Gästen fällt diesen Montag erneut aus. Wann kommt Hart aber fair das nächste Mal?

18.07.2022 | Stand: 12:36 Uhr

Kein Hart aber fair heute: Die Talkshow mit Frank Plasberg fällt an diesem Montag, 18. Juli, ein weiteres Mal aus. Fans der Sendung müssen sich auch noch ein wenig gedulden, bis der beliebte Moderator wieder im TV zu sehen ist.

Hart aber fair heute: Gäste und Thema

Wer sind die Gäste bei Frank Plasberg?

Wann ist die Uhrzeit der Sendung?

Wo kann ich Hart aber fair live im TV und als Stream in der Mediathek sehen?

Keine Gäste, keine Sendung: Hart aber fair heute fällt aus, weil die Sendung weiterhin in der Sommerpause ist. Moderator Frank Plasberg hatte die Pause bereits vor vier Wochen bekanntgegeben. Die Sommerpause ist tatsächlich auch nichts Ungewöhnliches - auch in den vergangenen Jahren blieben Moderator und Redaktion über die Sommerwochen dem TV fern. Die ARD sendet stattdessen Krimis, Komödien oder Dokumentationen.

So auch heute: "Lindenberg! Mach dein Ding" lautet der Titel des Films, der um 20.15 Uhr beginnt und anstelle von Hart aber fair im Ersten läuft.

Wann kommt die nächste Folge von Hart aber fair?

Die nächste Sendung mit Frank Plasberg kommt nach Angaben des Senders am Montag, 15. August 2022, um 21 Uhr.

Uhrzeit: Hart aber fair im Livestream und als Wiederholung in der Mediathek sehen

Die letzte Folge von "Hart aber fair" vor der Sommerpause vom 20. Juni kann kostenlos im Stream als Wiederholung hier in der ARD-Mediathek angesehen werden. Dabei ging es unter anderem um das Chaos an den deutschen Flughäfen und die Frage, wie es 2022 um den Sommerurlaub steht.

Gästebuch und Kommentare zu "Hart aber fair" heute

Lesen Sie auch

TV am Montagabend Kein Hart aber fair heute: Darum fällt die Sendung aus

Wie immer konnten sich Interessierte vor und während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite http://www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Dort findet sich auch das Gästebuch, aus dem "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher regelmäßig in der Sendung zitiert. Auch telefonisch unter 0800/5678-678, per Fax unter 0800/5678-679 und per Mail an hart-aber-fair@wdr.de ist die Redaktion erreichbar.

Faktencheck bei Hart aber fair

Nach der Sendung werden die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair" regelmäßig einem Faktencheck unterzogen. Dieser findet sich hier. In der Regel ist der Faktencheck am Vormittag nach der Sendung aktualisiert. Auch zur jüngsten Sendung vor der Sommerpause gibt es einen solchen Faktencheck online.

Porträt: Das ist Moderator Frank Plasberg

"Hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg, 1957 geboren, volontierte mit 18 Jahren bei der "Schwäbischen Zeitung" und arbeitete dann als Polizeireporter und Redakteur bei der "Abendzeitung" in München. Nach dem Studium wechselte er ins Fernsehen. Seit 2001 moderiert er "hart aber fair". Frank Plasberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.