Warum Markus Lanz heute im ZDF ausfällt

Kein Markus Lanz heute: Die Talkshow am Mittwoch, 20. Juli 2022, fällt aus. Wann Lanz und seine Sendung wieder zurück im ZDF sind.

20.07.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Kein Markus Lanz heute im ZDF, keine Gäste - die Sendung am Mittwoch, 20. Juli 2022, entfällt. Grund ist die Sommerpause, auch Lanz und sein Team sind in den kommenden Wochen in den Ferien.

Gäste und Thema bei Markus Lanz zuletzt

Vergangenen Woche bei der letzten Seundung vor der Sommerpause waren folgende Gäste bei Lanz im Studio:

Herbert Reul, Politiker: Anlässlich des Jahrestages der Flutkatastrophe von 2021 äußerte sich der NRW-Innenminister ( CDU

Peter Wohlleben: Der Bestsellerautor sprach über die Ursachen und Folgen häufiger auftretender und extremer Hochwasser aufgrund des Klimawandels und intensiver Land- und industrieller Forstwirtschaft.

Maria und Thomas Dunkel: Die Mutter erinnerte sich mit ihrem Sohn an das dramatische Hochwasser im nordrhein-westfälischen Erftstadt im vergangenen Juli, und sie schildern, wie sie bis heute gegen das Trauma kämpfen.

David Fuhrmann: Der Feuerwehrmann erzählte, wie er die Flut in seinem Haus im rheinland-pfälzischen Ahrtal überlebte. Zudem berichtete er, wie sehr Flutopfer in Existenznot gerieten und auf Entschädigungszahlungen warteten.

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die nächste Sendung mit Markus Lanz heute?

Markus Lanz zeigt das ZDF in der Regel am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Heute fällt Lanz aus, die nächste Talkshow mit dem beliebten Moderator kommt am Dienstag, 16. August 2022.

Die Talksendungen können dann am Folgetag nach der Sendung ab 1 Uhr morgens als Stream und Wiederholung kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung "Markus Lanz"

Seit 2008 talkt Markus Lanz im ZDF, und das Format hat sich zu einem festen Bestandteil des ZDF-Programms entwickelt. Viele Tankshows stellen die jeweilige Sendung unter ein besonderes Thema. Bei Lanz ist das häufig anders. Er bespricht mit jedem seiner Gäste ein aktuelles Thema, in das der Gast entweder selbst involviert ist oder als Experte oder Expertin bestimmte Sachkunde aufweist. In den vergangenen Wochen beschäftigen sich Lanz und Gäste aber natürlich häufig mit dem Thema Krieg in der Ukraine.

2021 war der in Südtirol geborene Moderator 141 Mal im ZDF auf Sendung, pro Talkshow erreicht er im Durchschnitt 1,96 Millionen Zuschauer.

Moderator im Porträt: Das ist Markus Lanz

Markus Lanz, in einfachen Verhältnissen in einer Bergbauernfamilie in Südtirol aufgewachsen, ist längst in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. In seiner ZDF -Sendung "Markus Lanz" schafft er regelmäßig gute Quoten - bietet aber immer wieder journalistische Highlights, etwa Dokumentationen über Russland oder aus den USA. "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich.

Lanz ist verheiratet und lebt in Hamburg, wo auch seine Sendung immer kurz vor der Ausstrahlung aufgezeichnet wird.