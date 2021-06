Keine klaren Regeln: Kommunen fordern Konzept für Großveranstaltungen

Kommunen sind enttäuscht, dass sich die Ministerpräsidentenkonferenz nicht auf einheitliche Corona-Regeln für Großveranstaltungen verständigen konnte.

Sollten sich Infektionsgeschehen und Impfkampagne weiter so positiv entwickeln, müssten auch bei den Veranstaltungen möglichst rasch klare Öffnungsperspektiven aufgezeigt werden, unter Beachtung klarer Hygienekonzepte, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der "Rheinischen Post" (Freitag). Hier müssten die Bundesländer bald zu einer möglichst einheitlichen Linie kommen. "Andernfalls kommt es zu einem Flickenteppich, der den Menschen vor Ort in den Kommunen nicht mehr zu erklären ist", warnte Landsberg.

Corona-Pandemie: Für Großveranstaltungen noch zu früh?

Die Ministerpräsidenten hatten das Thema am Donnerstag einer Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs übertragen. Für Großveranstaltungen mit Tausenden Menschen sei es noch zu früh, hatten Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, erklärt. Es sei aber die richtige Zeit, dafür ein Konzept zu entwickeln, sagte Müller.

Der Präsident des deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, dämpfte ebenfalls Erwartungen an baldige Großveranstaltungen. Musikfestivals wie Rock am Ring, Southside oder Rock im Park mit jeweils über 60.000 Besuchern zu ermöglichen, "können wir uns jedenfalls in nächster Zeit nicht vorstellen", sagte Sager den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag).

Kritik wegen straffer Regeln: MPK als "Bremsklotz"

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch wertete die Ministerpräsidentenrunde als "Bremsklotz auf dem Weg in die Normalität". Für die Veranstaltungsbranche sei es eine "große Enttäuschung". Die Menschen bräuchten Fahrplan und Perspektiven über den Sommer hinaus. Zum Abschluss der Impfkampagne müssten die Grundrechte wieder "komplett" hergestellt sein, forderte Bartsch in den Funke-Zeitungen.

