Keiner ahnte es: TV-Moderatorin war das Küken bei "The Masked Singer" 2021

Darauf kam niemand: Eine bekannte TV-Moderatorin steckte im "Küken"-Kostüm bei "The Masked Singer" 2021.

09.03.2021 | Stand: 23:35 Uhr

Eine bekannte Moderatorin mimte das Federtier: Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers steckte in der ProSieben-Show "The Masked Singer" im Kostüm des Kükens. Die 45-Jährige mit der technisch verstellten Stimme schälte sich am Dienstagabend aus ihrem gewaltigen Federkostüm - da sie zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten hatte, musste sie ihre wahre Identität preisgeben.

"Großes Kompliment. Du hast diese Show reich gemacht mit deiner Stimme. Ich habe dir das echt nicht zugetraut", meinte Juror Rea Garvey nach der Enttarnung. Auch Lena Gercke, erstmals in der Jury, räumte ein: "Ich hätte das nie erraten."

Die Entlarvung der Tagesschau-Moderatorin war eine große Überraschung und sorgte für offene Münder. Niemand hatte die TV-Moderatorin auf dem Zettel gehabt. "Ich kann es immer noch nicht glauben", gestand Rea Garvey ein. Aber auch Judith Rakers selbst hatte nicht erwartet, so weit zu kommen. "Ich habe die erste Show überlebt. Ich habe die zweite Show überlebt", das habe sie nicht erwartet.

Bei "The Masked Singer" singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Schauspieler Henning Baum war als als dritter Promi enttarnt worden - vor ihm hatten bereits Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55, "Das aktuelle Sportstudio") gehen müssen.

Noch im Wettbewerb war eben bis Dienstag das Küken, das sich eine kleine Privatfehde mit Rateteam-Mitglied Rea Garvey (47) geliefert hatte. Garvey hatte in der Sendung vergangene Woche mit einem Motto-Shirt gestichelt, auf dem er kundtat, Brathähnchen zu mögen. Das Küken konterte bei seinem Auftritt mit der Liedzeile: "I am not a Brathähnchen!"

Mit dabei sind weiterhin ein Stier in American-Football-Montur, für den Schlagersänger Guildo Horn (58) gehandelt wird, und eine Schildkröte in Seeräuber-Outfit, die viele Zuschauer für Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders (58) halten. Zum Geheimfavoriten hat sich der Leopard gemausert, in dem eine sehr gute Sängerin stecken muss. Die Frage ist nur: wer?