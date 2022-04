Kevin David Lehmann: 19-Jähriger aus Deutschland bleibt jüngster Milliardär der Welt

Kevin David Lehmann aus Baden-Württemberg ist laut Forbes-Liste 2022 der jüngste Milliardär der Welt. Wieso der Erbe (19) der "dm-Drogerien" ein Phantom bleibt.

Auf rund 2,2 Milliarden Euro schätzt Forbes das Vermögen von Kevin David Lehmann mit Stand Ende März 2022. Laut der aktuellen Forbes-Liste 2022 ist der "dm"-Erbe damit weiterhin der jüngste Milliardär der Welt. In US-Dollar wird sein Vermögen im "Forbes"-Ranking mit 2,4 Milliarden Dollar angegeben.

Der 19-Jährige aus Baden-Württemberg ist damit sogar reicher als Ex-US-Präsident Donald Trump. Kevin David Lehmann ist der Sohn von "dm"-Mitgesellschafter Günther Lehmann. Mit rund 3.860 Filialen und 66.000 Mitarbeitern in ganz Europa ist dm laut eigener Unternehmenszahlen im Jahr 2021 der größte Drogeriekonzern Deutschlands.

Das Unternehmen wurde 1973 in Karlsruhe von Götz Werner gegründet. Günther Lehmann stieg nur ein Jahr später als Mitgesellschafter ein und erwarb 50 Prozent der Anteile der Drogeriemarktkette. Es war der Startschuss für den bis heute andauernden Expansionskurs quer durch Deutschland und Europa. Zuvor hatte sich Lehmann sein Vermögen als Gesellschafter des Karlsruher Lebensmittelfilialisten "Pfannkuch" erworben.

Kevin David Lehmann erbte das "dm"-Vermögen schon im Alter von 14 Jahren

Laut Stuttgarter Zeitung soll der Vater seinem Sohn die Anteile an "dm" in Höhe von 2,8 Milliarden Euro bereits übertragen haben, als Kevin David 14 Jahre alt war. Bis er volljährig wurde, verwaltete ein Treuhänder das Milliarden-Vermögen. Doch pünktlich mit seinem 18. Geburtstag stieg Kevin David Lehmann in die Liste der jungen Super-Reichen auf. Wie sein Vater soll er nicht aktiv in die Firmengeschäfte der "dm"-Drogeriemarktkette involviert sein.

2020 wurde er noch von US-Star Kylie Jenner als jüngster Milliardär der Welt ausgestochen. 2021 überholte er die 24-Jährige in der aktuellen Forbes-Liste (Lesen Sie auch: Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von fünf Milliarden Dollar).

Im Gegensatz zur Kardashian-Halbschwester und Reality-TV-Darstellerin hält sich sich Kevin David Lehmann jedoch wie schon sein Vater komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Er hat kein öffentlich bekanntes Instagram- oder Facebook-Profil, auch Fotos gibt es für die Presse keine. Mehrere US-Medien wollten zuletzt vergeblich ein Interview mit dem reichen "Teenager from Germany".

