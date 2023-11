Kim Kardashian sucht eine Tennislehrerin

Sie wil ihre Performance auf dem Court verbessern: Kim Kardashian wünscht sich Tennisstunden von einer der größten Spielerinnen.

15.11.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Reality-Star Kim Kardashian (43) wartet eigenen Worten zufolge auf Trainingsstunden bei der Tennis-Legende Serena Williams (42). Kardashian reagierte in einer Interview-Reihe des "GQ"-Magazins auf einen Kommentar von Tennis-Profi Williams zu einem Foto von sich auf dem Tennisplatz. So halte man einen Schläger wirklich nicht, hatte Williams mit Herzaugen-Emojis zu dem von Kardashian im September geposteten Bild geschrieben. "Ich muss dir eindeutig Unterricht geben."

Kardashian rechtfertigte sich, dass sie bei der Aufnahme auch nicht gespielt habe, sondern nur über den Platz gelaufen sei. "Gibt es eine spezielle Art und Weise, wie man den Schläger halten muss, wenn man von einer Seite zur anderen geht?", fragte sie. "Aber ich warte. Ich hätte liebend gerne Unterricht von der Größten aller Zeiten."

In den "Actually Me"-Interviews reagieren Stars für das "GQ"-Magazin auf Kommentare über sich in den sozialen Medien. Kardashian ging noch unter anderem darauf ein, woher ihre Tochter North ihre Klamotten habe (unter anderem aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter geklaut) und welche gute Eigenschaft Kim von ihrem Vater Robert Kardashian geerbt habe (Arbeitsmoral und Familienverbundenheit).