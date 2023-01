Kinder-Zahncreme im Test: Fünf fallen glatt durch

Öko-Test hat Kinderzahncremes getestet. Das Ergebnis: Fünf fielen glatt durch, weil sie einen umstrittenen Farbstoff enthalten.

27.01.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Kibderzahncreme im Test - mit klarem Ergebnis: Das Magazin Öko-Test hat Zahnpasta für Kinder unter die Lupe genommen. Dabei achteten die Tester vor allem auf die umstrittene Inhaltsstoffe - und wurden in mehreren Fällen fündig.

Konkret untersuchten die Tester 24 Kinderzahncremes, die in Deutschland auf dem Markt sind, vom Markenprodukt bis hin zur Zahncreme aus dem Supermarkt.

Ergebnis: Fünf der Produkte fielen bei Öko-Test durch, weil sie den weißen Farbstoff Titandioxid enthalten.

Vier Zahncremes für Kinder schnitten bei Öko-Test "sehr gut" ab.

Titandioxid ist seit August 2022 in Lebensmitteln verboten, weil sich nicht ausschließen lässt, dass es das Erbgut schädigt. Der weiße Farbstoff steckte bis dahin zum Beispiel in Kaugummi, anderen Süßigkeiten, Backwaren, Suppen und Salatsoßen stecken. In Kosmetik - wozu auch Zahnpasta zählt - ist Titandioxid derzeit noch erlaubt. Nutzen die Hersteller den umstrittenen Farbstoff, müssen sie das auf der Verpackung vermerken. Meist verbirgt sich der Farbstoff hinter dem Kürzel CI 77891.

Dennoch: In Kinderzahncreme sahen die Tester die Verwendung von Titandioxid als äußerst kritisch an - und ließen die betroffenen Produkte durchfallen. Ein weiterer Stoff, der nach Ansicht von Öko-Test nicht in eine Kinderzahnpasta gehört, wurden in einem Produkt gefunden: Maltodextrin. Der Stoff begünstigt laut Öko-Test Karies.

Öko-Test: Vier Zahncremes für Kinder sind "sehr gut"

Es geht aber auch ganz anders: Insgesamt vier Zahncremes schnitten im Test "sehr gut" ab. Gleich zwei davon sind von Kaufland: das "Bevola Naturals Kids Zahngel Erdbeer-Himbeer-Geschmack" und das "Bevola Kids Zahngel mit Erdbeergeschmack".

Auch die "Putzi Zahncreme für Kinder" (Dental-Kosmetik) und das "Tabaluga Zahngel für Kinder mit Erdbeergeschmack" (Edeka) zählen zu den Testsiegern. Sie alle überzeugen die Tester von Öko-Test mit einem ausreichenden Flouridgehalt von 1000 Milligramm pro Kilogramm und sind frei von bedenklichen Inhaltsstoffen.

Die vollständigen Testergebnisse zur Kinderzahnpasta sind im Öko-Test Heft 1/2023 nachzulesen.