Vorhang auf für die Kinofilm-Highlights im November

Ob Superhelden-Action oder Grusel-Spaß für die ganze Familie: Im November laufen in den Kinos im Allgäu wieder einige neue Filme, auf die sich ein Blick lohnt.

10.11.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Im November dürfen sich Kinogänger und Filmliebhaber auf gleich zwei äußerst populäre Filmreihen freuen, die ihren Weg auf die heimischen Kinoleinwände (zurück)finden. Welche das sind und welche Produktionen in diesem Monat außerdem noch angekündigt sind, erfahren Sie hier.

Kinostart am 3. November: Marvels neuer Film "Eternals"

Genres: Superhelden, Action, Komödie

Inhaltsangabe: Die "Eternals" sind Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten, die seit 7.000 Jahren unentdeckt unter den Menschen wandeln, um diese zu beschützen. Die Helden stammen nicht von der Erde, sondern vom Planeten Olympia. Als sich ihre Erzfeinde, die "Deviants" (deutsch: die Abweichenden), plötzlich wieder rühren und zur Bedrohung für die Menschheit werden, müssen die "Eternals" (mit Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden) erneut aktiv werden. (Lesen Sie auch: Kritik zum neuen Marvel-Film "Eternals")

Laufzeit: 157 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Kinostart am 4. November: Berührendes Liebesdrama "Ammonite"

Genres: Romantik, Drama, starke Frauen, Biografie

Inhaltsangabe: Die Forscherin Mary Anning (Kate Winslet) lebt mit ihrer kranken Mutter an der rauen Südküste Englands. Durch den Verkauf von Fossilien versucht sie für den Lebensunterhalt zu sorgen. Als ein reicher Kollege sie darum bittet, sich seiner melancholischen Frau anzunehmen, solange er auf Reisen ist, sagt sie aufgrund der finanziellen Not zu. Doch schnell entwickelt sich ein intimes Verhältnis zwischen der willensstarken Mary und der jungen, schüchternen Charlotte (Saoirse Ronan).

Laufzeit: 118 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Kinostart am 11. November: Tragigkomödie "Die Rettung der uns bekannten Welt"

Genres: Komödie, Drama, Romantik

Inhaltsangabe: Vater Hardy (Til Schweiger) weiß nicht so ganz, wie er seinen 18-jährigen Sohn Paul (Emilio Sakraya) unter Kontrolle bringen soll. Dieser hat eine bipolare Störung und schwankt zwischen himmelhoch jauchzend und unendlicher Traurigkeit. Dabei geraten auch seine kleinen Geschwister in Gefahr. (Lesen Sie auch: "Die Rettung der uns bekannten Welt": Kaufbeuren ist im Trailer von Til Schweigers neuem Film)

Laufzeit: 136 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Kinostart am 18. November: Rückkehr einer Kultreihe mit "Ghostbusters - Legacy"

Genres: Fantasy, Science-Fiction, Komödie, Familienfilm

Inhaltsangabe: Die alleinerziehende Mutter Callie (Carrie Coon) zieht mit ihren Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) auf das Anwesen ihres verstorbenen Vaters. Bald findet Trevor in dem Haus merkwürdige Waffen und Gegenstände. War sein Opa etwa ein Mitglied der populären „Ghostbusters"? Nicht das einzige Mysteriöse, mit dem der Junge und seine Familie im Laufe des Films konfrontiert werden.

Laufzeit: 124 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Kinostart am 25. November: Video-Spiel-Verfilmung "Resident Evil: Welcome to Raccoon City"

Genres: Horror, Action, Video-Games

Inhaltsangabe: Was ist nur aus Raccoon City geworden? Die einst boomende Metropole ist mittlerweile zur Geisterstadt verkommen, nachdem die pharmazeutische Umbrella Corporation ihr den Rücken zuwendete. Doch das Böse erwacht in einer schicksalhaften Nacht im Jahre 1988 erneut. Und nur eine kleine Gruppe um Protagonistin Jill Valentine (Hannah John-Kamen) stellt sich dem in einem blutigen Kampf in den Weg.

Laufzeit: 107 Minuten

FSK: noch keine Angabe

Diese Kinos im Allgäu haben die Filme im Programm (Auswahl):

Achtung: Änderungen vorbehalten!

Neues Ringtheater in Isny

Corona KinoPlex in Kaufbeuren

Filmburg in Sonthofen

Cineplex Memmingen

Lichtspielhaus Sohler in Wangen

Colosseum Center in Kempten

