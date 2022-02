Kitchen Impossible: Viktoria Fuchs nimmt es mit dem Küchenbullen auf

Kitchen Impossible: Heute tritt Tim Mälzer gegen Viktoria Fuchs an. So sehen Sie die ganze Folge 4 der Staffel 7. Uhrzeit, Sender, Online: Alle Infos.

27.02.2022 | Stand: 20:10 Uhr

Jede Woche tritt der selbsternannte "Küchenbulle" Tim Mälzer in Kitchen Impossible zum Duell an. Gegen Star-Köche, Promi-Gastronomen und gegen die Koch-Elite Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Aktuell läuft bereits die 7. Staffel des Erfolgs-Formats mit Tim Mälzer. Am Sonntag tritt er in Folge 4 gegen Viktoria Fuchs an.

Worum geht's in Kitchen Impossible?

Heiße Küche, fiese Sprüche: Tim Mälzer liefert sich jeden Sonntag in Kitchen Impossible ein scharfes Duell gegen einen Spitzenkoch. Mälzer und sein Gegner (in der neuen Folge am 27. Februar tritt Tim Mälzer gegen Viktoria Fuchs an) stellen sich gegenseitig auf die Probe. In der gefürchteten schwarzen Box werden unbekannte Gerichte geliefert, sie zunächst analysieren und später - ohne Rezept und an der Original-Location - nachkochen müssen.

Möglichst originalgetreu, denn am Schluss bewertet eine Jury die Frage: Wie nah kamen die Köche dem unbekannten Gericht? Diese Challenges bestreiten Mälzer und sein Kontrahent in Restaurants und Küchen in ganz Deutschland. Auch im Allgäu waren sie schon.

Tim Mälzer gegen Sven Wassmer: So lief Folge 3 der 7. Staffel

Herbe Schlappe für den Küchenbullen. Bei zwei von zwei Gerichten gerät Mälzer gegen Sven Wassmer (zwei Michelin-Sterne) unter die Herdplatte. Zwischen wässrigem Teig und veganem Karotten Tartar verzettelt sich Mälzer in Zürich beim Pilz-Sandwich, in Vorarlberg läuft es in der alpinen Küche (Mälzer: "Bumsgebäck") nicht viel besser: 12,6 von 20 möglichen Punkten. Wassmer dagegen liefert bei Tellersülze (Wassmer: "Genau so etwas hab ich befürchtet!") und Vincisgrassi (eine spezielle Form der Lasagne) und gewinnt mit 14 von 20 Punkten.

Tim Mälzer gegen Viktoria "Viki" Fuchs: Das erwartet uns in Folge 4 der 7. Staffel

"Herzlich willkommen im Schwarzwald!" Am Sonntag tritt Viktoria "Viki" Fuchs gegen Tim Mälzer an. Und der, ganz der Tiefstapler, der er nun mal ist, bezeichnet "Viki" Fuchs gleich als Art Mälzer der Neuzeit. Die schickt ihn gleich mal in die britische Botschaft in Berlin-Mitte und später nach Paris: Lammfilet mit Zitronenconfit steht auf der Speisekarte.

Viki Fuchs dagegen muss in Wien eine harte Aufgabe meistern: Ein Gericht von Juan Amador (drei Michelin-Sterne) nachkochen, bevor es nach Hamburg geht - und eine asiatische Königsdisziplin wartet: "Wu-Gok Taro"

Kitchen Impossible im Fernsehen und im Stream: Uhrzeit und Online-Programm

Der scharfe Küchen-Fight bei Kitchen Impossible ist jeden Sonntag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf dem Sender Vox zu sehen. Online im Stream gibt es Vox und damit Kitchen Impossible nur im Premium-Bereich von RTL+ (zuvor TV Now).

Gibt es ganze Folgen von Kitchen Impossible online zu sehen?

Wer den Schlagabtausch mit Sven Wassmer und Tim Mälzer am Sonntag verpasst hat, für den gibt es gute Nachrichten. Auf RTL+ ist die 3. Folge der siebten Staffel kostenlos online zu sehen. Und zwar bis zum kommenden Sonntag. Danach ist das Duell Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs sieben Tage lang kostenlos in der RTL-Mediathek. Alle weiteren Folgen und Staffeln der Erfolgsserie sind für Premium-Kunden zu sehen.